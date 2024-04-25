英國倫敦4匹軍馬受驚亂跑街頭衝撞　2馬情況嚴重接受手術

英國倫敦市中心4月24日發生多匹軍馬在街上狂奔事件，至少4人受傷，據英媒4月25日報道，有馬匹撞上的士及巴士，部份受傷染血，2匹軍馬情況嚴重，已接受手術。



英國廣播公司（BBC）報道，馬匹本來在貝爾格拉維亞（Belgravia）區操練，但由於傳出巨響，馬匹受驚逃跑，引致在街頭衝撞事件，造成4人受傷，包括3名士兵與1名踩單車人士。預計3名士兵都會全面康復，目前未知踩單車人士的情況。

軍方前一天指，疑因白金漢宮附近有建築地盤，疑搬運混凝土時傳出噪音，令馬匹受驚。

英軍發言人指，在7匹受驚軍馬中，5匹試圖逃跑，其中4匹一度走失，牠們的名字分別是Vida、Trojan、Quaker與Tennyson。

有馬匹在走失後撞上雙層巴士、的士，據軍方稱，2匹受傷軍馬在24日晚上接受手術，其中一匹轉到馬科醫院，其餘所有馬匹都會接受密切觀察。軍方之後證實目前在醫院的馬匹為Quaker。

發言人稱預計無需接受手術的馬匹都會「在適當時候」返回工作崗位。

網絡流傳的現場畫面顯示，馬匹在路上疾跑，一匹白馬似乎身上染血，一匹黑馬撞上了一輛的士，另一匹黑馬砸碎了一輛雙層巴士的擋風玻璃。

這些馬匹屬於皇家騎兵隊，駐於距離白金漢宮不到一英里的海德公園軍營。