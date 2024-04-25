英國巨額加密幣洗錢案：牽涉7年前中國460億騙案　疑犯出庭不認罪

英國警方3年前調查一宗洗黑錢案期間，查獲逾6.1萬枚比特幣（Bitcoin），價值達到約300億港元，及後發現款項來自一宗欺騙近13萬名中國投資者的非法集資案。案中疑犯、被指是詐騙首腦的錢志敏（又名張雅迪，Yadi Zhang）4月24日在倫敦首次出庭，被控使用或持有犯罪財產等罪名，她否認控罪。



中國界面新聞4月21日報道，這宗英國巨額加密貨幣案款項所牽涉的中國非法集資案，正是2017年的一宗金融龐氏騙局，即藍天格銳非法吸收公眾存款案，共有近13萬名中國投資者捲入其中。案件牽涉金額逾430億人民幣，即約463億港元。

錢志敏4月24日在倫敦法庭上被控自2017年10月起在倫敦及英國境內其他地方獲取、使用或持有犯罪財產。她否認控罪，也不申請保釋。她向法庭報稱生於1990年11月，即現年33歲。

另一疑犯洗黑錢罪成

根據英媒3月報道，錢志敏（即張雅迪）被指2017年抵達倫敦後，案中另一疑犯、華裔女子簡雯（Jian Wen，音譯）即辭去工作，遷往價值500萬英鎊（約4,979萬港元）的大屋，並購置新車、將兒子送到私立學校。

簡雯並嘗試購入兩座分別值2,350萬（約2.34億港元）及1,250萬英鎊（約1.24億港元）的豪宅，此引起警方注意，2018年10月突襲搜查，簡雯無法證明比特幣的合法資金來源。至2021年，警方再在電子錢包中查獲逾6.1萬枚比特幣，為歷來最大金額。

簡雯被控協助洗黑錢，法庭3月判處罪成。據英媒3月報道，錢志敏當時下落不明，被指已逃離英國。目前未知英國警方抓捕錢志敏的具體時間和地點。

↓ 案中另一疑犯簡雯（音譯） ↓