山野球場馳騁大半生　英王查理斯患癌傳不樂觀　王室檢視葬禮計劃

英國白金漢宮4月26日稱英王查理斯三世（King Charles III）癌症治療進展順利，將恢復出席公眾活動，然而有關他身體狀況實際上嚴重得多的傳言不斷蔓延。美媒《每日野獸》4月26日稱，英國官員們正在積極檢視與更新一份名為「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge）的文件，為他將來的葬禮作準備。



「梅奈橋行動」是查理斯三世葬禮計劃的代號，梅奈橋是一座引人注目的吊橋，連接安格爾西島（Isle of Anglesy）和威爾斯大陸。

所有英國王室成員去世時都會使用基於橋樑的代號，例如應對英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊麗莎白二世、伊莉莎白二世）葬禮計劃名為「倫敦橋行動」（Operation London Bridge）。

《每日野獸》稱當有人與國王的朋友談論他健康狀況時，最常見的反應是降低聲調，然後是陰沉而拖沓地說「情況不好」。

《每日野獸》引述消息人士稱，鑑於他患癌，為「梅奈橋行動」作準備的工作已重新啟動，並在積極及時更新。此外一份回顧英女王葬禮舉行後的情況，以及建議下次英國君主去世時可做得更好的事情的評論文件正在英國政府內流傳。惟消息人士強調，白金漢宮和軍方平日也會定期檢視相關文件。

英國內閣辦公室回應《每日野獸》時，拒絕對「梅奈橋行動」文件定期更新的說法發表評論，並再次強調，對此類計劃不發表評論是例行做法。

英王查理斯三世（King Charles III）2024年3月31日乘車抵達位於倫敦西部溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（St George's Chapel）出席復活節彌撒。彌撒結束後查理斯意外地四處走動，與身在溫莎堡外與祝福他的人交談或握手。這是王室2月5日公布他患癌的消息後，他最引人注目的露面。（Reuters）

有軍方消息人士向《每日野獸》表示，任何有關官方更新、檢視「梅奈橋行動」，這一事實進行的過度解讀都是「荒謬的」。

當「梅奈橋行動」啟動時，全世界的重要人物（VVIP）都會出席，意味着行動的各方面都需提前精心規劃。事實上在伊利沙伯二世葬禮後翌日，官方已開始認真籌劃查理斯的葬禮。

消息人士指「梅奈橋行動」在英女王逝世後已開始定期檢視。圖為2022年9月16日，英國新王查理斯三世穿上軍服站在英女王靈柩前，神情哀傷地為母親守靈。（Dominic Lipinski - WPA Pool／Getty Images）

熱衷運動 進出醫院次數不少

路透社4月26日報道，查理斯一生中大部份時間都身體健康，但是對冒險和運動的熱情，使他經常因大小意外而進出醫院。

查理斯次子哈里王子在他的自傳中詳細描述他的父親如何承受「持續的頸部和背部疼痛」，他將之歸咎於父親因為打馬球所受的傷。

查理斯自1990起至少4次從馬上摔下來或在馬球運動期間受傷。他更在一場馬球比賽中被意外打昏，為安全計，他被擔架送往醫院。

還是王儲的查理斯2003年6月在英國出席馬球活動。（Getty）

較為危險的一次，是查理斯1988年在瑞士滑雪時，與6名滑雪者一起遇上雪崩。查理斯因跳到壁架上倖存，他的朋友卻在意外中不幸喪生。

他在2020年、即第一波大流行中感染新型冠狀病毒感染（COVID-19），據說病情很輕。2022年他2月第二次感染新冠病毒，但病情也是較輕。他之前已接種疫苗。

他最近期的健康問題，是他1月26因良性前列腺增生，在倫敦入院接受手術。白金漢宮2月5日發聲明公布，指他接受手術期間，醫院注意到其他問題，隨後診斷發現罹癌。聲明未有透露癌症類別和期數，但王室消息人士稱，他並非罹患前列腺癌。