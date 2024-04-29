美國造出人造細胞 　耐熱勁過人體細胞　50°C仍保持穩定

美國研究人員首次通過操縱脫氧核糖核酸（DNA）和蛋白質，製造出外觀和行為與人體細胞相似的細胞。這一成果對再生醫學、藥物輸送系統和診斷工具等方面的研究具有重要意義。



新華社報道，這項於4月23日刊登在英國《自然-化學》雜誌（Nature Chemistry）上的研究報告指出，蛋白質對於形成細胞的框架即細胞骨架至關重要，沒有它細胞就無法運作。細胞骨架使細胞在形狀和對環境的反應方面都具有靈活性。

美國北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）研究人員設計使用了一種新的可編程肽-DNA技術，引導蛋白質的組成成份肽合成具有功能性細胞骨架（Cytoskeleton）的細胞，它們可以改變形狀並對周圍環境作出反應。

DNA 序列的輸出（NHGRI）

據介紹，DNA通常不會出現在細胞骨架中，研究人員通過對DNA序列重新編程，使其成為一種將肽結合在一起的架構材料。能以這種方式對DNA編程，意味着可以製造出具有特定功能的細胞，甚至可以微調細胞對外部壓力的反應。

通常，人體活細胞比該研究中合成的細胞更複雜，但也更難以預測，更容易受環境影響，而這種合成細胞即使在50攝氏度的溫度下也能保持穩定。

研究員介紹稱，這種合成細胞材料是為執行特定功能而設計的，可根據不同的應用場景，通過添加不同的肽或DNA設計來定製。這些新材料可以與其他合成細胞技術相結合，應用於生物技術和醫學等領域。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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