英國指控3男助香港情報部門　中國大使晤英方官員：停止政治操弄

英國警方5月13日起訴3名男子，指控其協助香港情報部門後，中國駐英大使館14日表示，中國駐英國大使鄭澤光會見英國外交發展部官員，警告英方停止政治操弄，不要在破壞中英關係的危險道路上愈走愈遠。英方同日則指，英外交部召見鄭澤光，指中國最近針對英國的行為模式不可接受。



中國駐英大使館指，鄭澤光14日就英方無理指責香港特區政府等錯誤行徑進一步提出嚴正交涉，當場駁回英方辯解，批評英方編造所謂案件，污蔑香港特區政府。

他指一個時期以來，英方對中方的一系列指責，包括所謂「中國間諜案」、「中國網絡攻擊事件」等，均屬無中生有、惡意詆毀，英方還打着司法和國家安全旗號，任意對在英中國公民進行騷擾、逮捕和拘留。

他稱英方做法是對中方的嚴重挑釁，是對國際關係基本準則的嚴重違背，完全不可接受。

2022年2月24日，中國駐英大使鄭澤光出席英中協會座談會，並就如何正確認識中國和中英關係發表演講。（中國駐英大使館網站）

鄭澤光強調香港早已回歸中國，香港是中國的香港，英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉，中國政府打擊反中亂港分子、維護香港穩定繁榮的決心堅定不移，英方庇護被通緝的違法犯罪分子是對法治的褻瀆，沒有任何出路。

中方稱，鄭澤光敦促英方立即糾正錯誤，停止干涉中國內政，停止散布所謂「中國威脅」謊言，停止反華政治挑釁，停止針對在英中國公民的任意執法，確保所有在英中國機構及人員的安全和合法權益。中方正告英方，任何干涉中國內政、損害中方利益的行徑都會遭到中方堅決反擊。英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上愈走愈遠。

英國：中國對英行為模式不可接受

英國外交部14日則指，英國外相卡梅倫（David Cameron）指示下屬召見中國駐英大使鄭澤光，明確指出中國最近針對英國的行為模式（包括網絡攻擊、關於間諜活動的報告和發放賞金）是不可接受。

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