美國夫婦6週大兒子遭寵物雪橇犬咬死　已關動物中心最終命運未知

美國田納西州諾克斯維爾市（Knoxville）一對年輕夫婦所飼養的寵物雪橇犬（又稱哈士奇）5月下旬咬死他們的新生兒。僅6週大的兒子慘死，令這對夫妻悲痛欲絕，此外8年來一直是他們家一分子的的寵物犬現被關押在動物中心，最終命運仍未確定。



曼蘇爾（Mark Mansoor）和妻子克洛（Chloe Mansoor）4月14日迎來家中新成員。她當天誕下男嬰埃茲拉（Ezra Mansoor）。兩人也在家中飼養一隻雪橇犬。牠已跟他們朝夕相對8年。他們一家一切看來那麼的美好，誰知全在一個早上變成噩夢。

夫婦倆5月24日起床後去嬰兒床看兒子，驚見寶寶頭上有明顯的咬痕與傷口。他們大驚之下報警求助。令人難過的是，埃茲拉最終5月30日搶救無效死亡。

圖片來源：曼蘇爾夫婦Facebook

痛失愛兒的克洛稱，意外發生前，完全沒看到任何牠會攻擊寶寶的迹象。她接受電視台WVLT-TV訪問時，痛心地就人們讓兒童與寵物單獨相處的風險發出警告：「你就是認為這永遠不會發生在你身上。但這可能發生在任何人、任何品種的狗身上，無論你養牠多久。」

事發後，雪橇犬被人從家中攜走，並安置在當地名為Young-Williams的動物收容所。根據州法律的要求，這隻狗正在依法進行10天的隔離。

WVLT位於諾克斯維爾市，是美國哥倫比亞廣播公司（CBS）與MyNetworkTV的附屬電視台。