美國製造業要求恢復失效多年條款　應對中國進口威脅

美國總統拜登(Joe Biden)對中國電動車、太陽能電池板和其他戰略產品祭出高額關稅後,由美國鋼鐵工人聯合會(United Steelworkers)和國內製造商牽頭的一個政策小組,呼籲拜登政府對中國進口產品實施更嚴格的貿易壁壘。



據路透社報道,美國製造業聯盟(Alliance for American Manufacturing ,簡稱AAM)6月14日發布一份關於中國工業產能過剩的報告,報告呼應了美國政府和盟友近幾個月提出的擔憂,稱需要迅速採取行動,以遏制威脅美國就業的廉價和補貼出口浪潮。

美國製造業聯盟要求美國政府恢復一個失效多年的進口激增保護工具第421條款,這項貿易保護條款在2001年中國加入世界貿易組織(WTO)時建立,允許美國對中國產品徵收臨時關稅,以緩解其低成本製造業給美國市場帶來的衝擊。

圖為2024年2月26日,中國商務部部長王文濤與美國貿易代表戴琪,在世貿組織部長級會議期間會面。(中國商務部)

2001年12月11日,《中國加入世貿組織議定書》(Protocol on the Accession of the People's Republic of China)正式生效後,中國一躍成為全球出口大國。美國創建第421條款的初衷是在中國向市場經濟轉型過程中,為美國國內產業提供一些喘息空間,並提供一個更加公平的競爭環境,但這一轉型從未實現。

本文獲《聯合早報》授權轉載