歐爾班訪華：中國是為俄烏創造和平條件的關鍵力量

匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)7月8日抵達北京,中國國家主席習近平與他舉行會談。匈牙利通訊社(MTI)稱,歐爾班在會面中表示,非常讚賞中國所提有關解決烏克蘭危機的倡議。歐爾班又說,中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。



俄衛網7月8日引述MTI援引發言人豪沃希(Bertalan Havasi)的話報道稱:「總理歐爾班的『和平使命』(peace mission)繼續推進,7月8日清晨抵達北京,日間將與中華人民共和國國家主席習近平會談。」

匈牙利總理歐爾班會面中表示,中國推動世界和平,對匈牙利人來說非常重要。

他在社交媒體X發文稱,中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。

中國-匈牙利關係:匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。歐爾班在社交媒體X發文說,中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。(Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024社交媒體X賬號)