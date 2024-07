匈牙利總理歐爾班「旋風式」訪華結束　下一站美國

匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)7月8日訪華,中國國家主席習近平上午在北京釣魚台國賓館與他舉行會談。



圖為7月8日歐爾班飛抵北京時,包括中國外交部副部長華春瑩在內人士於機場迎接。

央視8日稱,習近平在會面中表示,推動烏克蘭戰爭早日停火、政治解決符合各方利益。他說,目前重點是盡可能讓烏克蘭局勢降溫,國際社會應為烏克蘭雙方恢復直接對話談判創造條件並提供支持。

習近平指出,兩個月前,他對匈牙利進行成功國事訪問,雙方宣布將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係,為今年兩國建交75周年賦予新的歷史意義,也為中匈關係高水平發展注入強勁動力。下週,中國共產黨二十屆三中全會將在北京召開,中國將進一步全面深化改革,推動高質量發展和高水平對外開放。這將為中匈合作提供新機遇、注入新動能。雙方要保持高層交往,深化政治互信,密切戰略溝通協作,繼續堅定相互支持,加強各領域務實合作,高質量共建「一帶一路」,持續豐富中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係內涵,更好造福人民。

習近平祝賀匈牙利就任歐盟輪值主席國。習近平強調,中歐之間沒有地緣政治矛盾,沒有根本利益衝突。中歐關係具有戰略意義和世界影響,應該保持穩定健康發展,共同應對全球性挑戰。明年是中國歐盟建交50周年,雙方應該堅持夥伴的正確定位和合作的主流基調,繼續推進雙向開放,加強國際協作,為促進世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。希望匈方作為歐盟輪值主席國,為推動中歐關係健康穩定發展、實現良性互動發揮積極作用。

歐爾班表示,兩個月前,習近平主席對匈牙利進行了歷史性成功訪問。兩個月來,雙方認真落實此訪重要成果,友誼和互信更加牢固,為匈中關係未來發展奠定了堅實基礎。面對當前動盪不安的國際形勢,中國不僅熱愛和平,而且提出了系列建設性的重要倡議,以自己的實際行動證明,中國是促進世界和平的重要穩定力量。匈方高度讚賞和重視中方的作用和影響,願同中方密切戰略溝通協作。匈方主張加強對華合作,反對搞「小圈子」和陣營對抗,願以擔任歐盟輪值主席國為契機,積極推動歐中關係健康發展。

雙方重點就烏克蘭危機進行深入溝通。歐爾班通報了近日訪問烏克蘭和俄羅斯有關情況。習近平讚賞歐爾班為推動政治解決烏克蘭危機所作努力,闡述了中方有關看法主張。

習近平強調,早日停火止戰,尋求政治解決,符合各方利益。當前的重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則,儘快推動局勢降溫。國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供助力。只有所有大國都發揮正能量而不是負能量,這場衝突才能儘早出現停火曙光。中方一直在以自己的方式積極勸和促談,鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。中匈的基本主張和努力方向是一致的。中方願同匈方以及有關各方繼續保持溝通。

中國外長王毅參加會見。

匈牙利通訊社(MTI)7月8日稱,歐爾班在會面中表示,非常讚賞中國所提有關解決烏克蘭危機的倡議。歐爾班又說,中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。

俄衛網7月8日引述MTI援引發言人豪沃希(Bertalan Havasi)的話報道稱:「總理歐爾班的『和平使命』(peace mission)繼續推進,7月8日清晨抵達北京,日間將與中華人民共和國國家主席習近平會談。」

匈牙利總理歐爾班會面中表示,中國推動世界和平,對匈牙利人來說非常重要。

他在社交媒體X發文稱,中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。

