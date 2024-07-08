匈牙利總理歐爾班「旋風式」訪華結束　下一站美國

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）7月8日訪華，中國國家主席習近平上午在北京釣魚台國賓館與他舉行會談。



歐爾班7月8日在Instagram發文稱，中國是創造和平的重要參與者。這就是為什麼他在布達佩斯會與習近平會談2個月後再次到北京拜訪。

歐爾班7月8日在Instagram發文稱，俄烏戰爭何時結束，除了交戰雙方外，還取決於美國、歐盟和中國三個世界大國的決定。他說，在他與交戰各方會面之後，這就是他來到北京的原因。

圖為7月8日歐爾班飛抵北京時，包括中國外交部副部長華春瑩在內人士於機場迎接。

央視8日稱，習近平在會面中表示，推動烏克蘭戰爭早日停火、政治解決符合各方利益。他說，目前重點是盡可能讓烏克蘭局勢降溫，國際社會應為烏克蘭雙方恢復直接對話談判創造條件並提供支持。

習近平指出，兩個月前，他對匈牙利進行成功國事訪問，雙方宣布將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，為今年兩國建交75周年賦予新的歷史意義，也為中匈關係高水平發展注入強勁動力。下週，中國共產黨二十屆三中全會將在北京召開，中國將進一步全面深化改革，推動高質量發展和高水平對外開放。這將為中匈合作提供新機遇、注入新動能。雙方要保持高層交往，深化政治互信，密切戰略溝通協作，繼續堅定相互支持，加強各領域務實合作，高質量共建「一帶一路」，持續豐富中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係內涵，更好造福人民。

中國-匈牙利關係：匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。（歐爾班Instagram賬號）

習近平祝賀匈牙利就任歐盟輪值主席國。習近平強調，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突。中歐關係具有戰略意義和世界影響，應該保持穩定健康發展，共同應對全球性挑戰。明年是中國歐盟建交50周年，雙方應該堅持夥伴的正確定位和合作的主流基調，繼續推進雙向開放，加強國際協作，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。希望匈方作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展、實現良性互動發揮積極作用。

歐爾班表示，兩個月前，習近平主席對匈牙利進行了歷史性成功訪問。兩個月來，雙方認真落實此訪重要成果，友誼和互信更加牢固，為匈中關係未來發展奠定了堅實基礎。面對當前動盪不安的國際形勢，中國不僅熱愛和平，而且提出了系列建設性的重要倡議，以自己的實際行動證明，中國是促進世界和平的重要穩定力量。匈方高度讚賞和重視中方的作用和影響，願同中方密切戰略溝通協作。匈方主張加強對華合作，反對搞「小圈子」和陣營對抗，願以擔任歐盟輪值主席國為契機，積極推動歐中關係健康發展。

中國-匈牙利關係：匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2024年7月8日在北京與中國國家主席習近平會談。（歐爾班Instagram賬號）

雙方重點就烏克蘭危機進行深入溝通。歐爾班通報了近日訪問烏克蘭和俄羅斯有關情況。習近平讚賞歐爾班為推動政治解決烏克蘭危機所作努力，闡述了中方有關看法主張。

習近平強調，早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。當前的重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，儘快推動局勢降溫。國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供助力。只有所有大國都發揮正能量而不是負能量，這場衝突才能儘早出現停火曙光。中方一直在以自己的方式積極勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。中匈的基本主張和努力方向是一致的。中方願同匈方以及有關各方繼續保持溝通。

中國外長王毅參加會見。

匈牙利通訊社（MTI）7月8日稱，歐爾班在會面中表示，非常讚賞中國所提有關解決烏克蘭危機的倡議。歐爾班又說，中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。

俄衛網7月8日引述MTI援引發言人豪沃希（Bertalan Havasi）的話報道稱：「總理歐爾班的『和平使命』（peace mission）繼續推進，7月8日清晨抵達北京，日間將與中華人民共和國國家主席習近平會談。」

匈牙利總理歐爾班會面中表示，中國推動世界和平，對匈牙利人來說非常重要。

他在社交媒體X發文稱，中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。

中國-匈牙利關係：匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。歐爾班在社交媒體X發文說，中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。（Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024社交媒體X賬號）

習近平5月訪問歐洲期間曾訪匈牙利，歐爾班親往機場迎接：

中國國家主席習近平結束法國與塞爾維亞的行程後，2024年5月8日抵達匈牙利首都布達佩斯（Budapest）。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）8日在社交媒體X（前稱Twitter）發布兩人握手時的合照並表示：「歡迎來到匈牙利，習主席！」（ PM Office/Vivien Cher Benko/Handout via REUTERS）

習近平5月訪問歐洲期間曾訪匈牙利，與歐爾班會晤：

2024年5月9日，匈牙利總理歐爾班在匈牙利布達佩斯歡迎中國國家主席習近平到訪。（PM Office/Vivien Cher Benko/Handout via REUTERS）

這是自7月初匈牙利接任歐盟輪值主席國以來，歐爾班第3次出人意料的出訪。他上週突訪烏克蘭和俄羅斯，執行其「和平使命」，事前均未有公布行程。

歐爾班7月2日訪烏克蘭首都基輔，敦促總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）考慮停火，以加速結束與俄羅斯的戰爭。

他7月5日率團抵達莫斯科，與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行會談，稱此訪是「和平使命」的後續階段，而第一階段是7月2日訪問基輔。歐爾班說，準備很快舉行「數場同樣意想不到的會晤」。

匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）奉勸歐洲政治人物在歐爾班「和平使命」接下來的行動開始前「綁好安全帶」。