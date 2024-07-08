菲律賓日本2＋2會談討論東海南海問題

馬尼拉外交部長馬納羅（Enrique Manalo）7月8日表示，菲律賓和日本將在兩國外交部長和國防部長「2+2」會議期間討論圍繞東海、南海和朝鮮半島的問題。



菲律賓和日本7月8日簽署一項《互惠准入協定》（RAA），允許在對方領土上部署軍隊。

日本-菲律賓：2024年7月8日，菲律賓防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）和日本外務大臣上川陽子在馬尼拉馬拉卡南宮（Malacañang Palace）舉行的儀式上簽署《互惠准入協定》（RAA）。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）出席儀式。（REUTERS/Lisa Marie David）

菲律賓總統府通訊部長加拉菲爾（Cheloy Garafil，暫譯）表示，菲國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）和日本外務大臣上川陽子在馬尼拉舉行的儀式上簽署協議。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）出席了儀式。

日本-菲律賓：2024年7月8日，日本國防部長木原稔與菲律賓防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）在馬尼拉達義市（Taguig）一酒店舉行雙邊會議。（REUTERS）

菲律賓和日本2023年11月開始談判這項協議，將為兩國派遣國防人員到對方領土進行訓練和其他行動奠定法律基礎。這是日本在亞洲簽署的第一份此類協議，此協議將在兩國立法機構批准後生效。

日本-菲律賓：日本外務大臣上川陽子與菲律賓防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）在馬尼拉馬拉卡南宮（Malacañang Palace）舉行儀式簽署《互惠准入協定》（RAA）。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）出席見證。（REUTERS/Lisa Marie David）

日本同意向菲律賓提供沿海監視雷達，這是其官方安全援助計劃下的第一個合作項目，旨在幫助提高夥伴國家的威懾能力。

日本-菲律賓：2024年7月8日，菲律賓防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）和日本外務大臣上川陽子在馬尼拉達義市（Taguig）一酒店舉行雙邊會議期間，亦會見菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）。(Reuters）

菲律賓外長馬納羅在協定簽署後的新聞發布會上說，日本支持菲律賓在南海問題上的立場，並主張推動基於規則的秩序。