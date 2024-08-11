風暴瑪莉亞逼近日本東北　日航78航班取消　新幹線列車或延誤停駛

強烈熱帶風暴瑪莉亞8月11日逼近日本東北地區，茨城縣有2人被海浪捲走。



包括朝日新聞在內日媒指，11日上午5時55分左右，茨城縣警方接獲報案稱，茨城縣鹿嶋市的海水浴場有兩名23歲男子在海灘游泳時失蹤，警察、消防和海上保安廳正搜救。現場附近浪高約3米。

強烈熱帶風暴瑪莉亞2024年8月11日逼近日本東北地區，茨城縣有2人被海浪捲走。圖為日本某海灘的相片。（X@livedoornews）

由於瑪莉亞逼近，有關海灘自10日起已禁止游泳。瑪莉亞正以每小時約10多公里趨向日本東北，預計12日在東北地區附近登陸，之後料將向日本海移動。

日本航空（JAL）11日宣布，因受天氣影響，取消12日78個航班，影響人數高達7000人。全日空航空也已取消8個航班。

JR東日本表示，包括東北、山形及秋田等新幹線，12日可能會出現延誤或停駛等情況。

根據JR東日本消息，截至11日下午5時，東北新幹線、山形新幹線、秋田新幹線12日首趟出發的列車可能會延遲或取消。