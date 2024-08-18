日本討論「老年人」定義年齡升至70歲　網民：一直工作到死？

日媒8月16日稱，日本經濟界有意見，呼籲將界定「老年人」的年齡（65歲以上）增加5年。政府內很多人想以此解決人口減少造成的勞動力不足問題，讓更多人承擔社會保障。日本網民就此熱烈討論，指這不是要求打工仔工作到死嗎？



2024年7月23日，日本政府在東京都各縣發布「中暑警戒警報」期間，一名與65歲兒子同住的97歲長者接受護士檢查。（Reuters）

日本政府倘上調「老年人」的定義年齡，那麼通常是60歲的企業退休年齡、以及原則上65歲的開始領取養老金年齡，都可能因此出現上調。

政府6月發布的《2024年經濟財政管理與改革基本方針》（骨太方針2024），讓上述的討論受關注。方針文件提出，為讓社保和財政長期持續，擴大老年人就業是很重要。

日本人口老化嚴重，不少年輕人在擔憂晚年生活。（路透社）

在骨太方針的討論中，經濟財政諮詢會議的民間議員提出：「應當探討把老年人的定義延後5歲。」經濟同友會代表幹事新浪剛史7月則說：「將老年人的定義設為75歲比較好。希望建設有工作意願的人能夠一直工作下去的社會。」這些聲音勞動力不足的危機感

不少網民在SNS發布類似「悠然自得的晚年將不復存在」的言論，甚至指出政府是想讓他們在晚年工作到死為止。

共同網16日引述日本內閣府的估算顯示，2045年度的70至74歲人士的工作參加率約為56%。與此同時，不少長者由於養老金微薄，不得不繼續工作。

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