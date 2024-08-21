普京訪問次日　阿塞拜疆正式申請加入金磚國家

據阿塞拜疆新聞社20日報道，阿塞拜疆已正式申請加入金磚國家合作機制。阿塞拜疆外交部發言人哈吉扎德當天表示，阿塞拜疆已就此遞交了正式申請。



「普京訪問後的第二天，阿塞拜疆申請加入俄羅斯和中國的金磚國家聯盟。」美聯社20日說，就在阿塞拜疆宣佈上述消息前一天，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）訪問了這個石油資源豐富的南高加索國家，以加強地區關係，並確保莫斯科貿易路線的安全，後者因俄烏衝突延宕承壓。

普京18日晚抵達巴庫對阿塞拜疆進行為期兩天的國事訪問。據報道，在19日與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）舉行的雙邊會談中，商業關係成為主要議題，阿利耶夫宣佈已撥出1.2億美元資金用於促進來往兩國的貨物運輸。阿利耶夫說，儘管面臨「全球挑戰」，但阿俄之間的經貿關係「仍在順利發展」。

普京2024年8月19日訪問阿塞拜疆（Pool via REUTERS）

在西方媒體看來，這是因為在烏克蘭危機之下，俄羅斯越來越依賴阿塞拜疆等國家進入全球市場。美國《政治報》網站20日分析認為，阿塞拜疆與俄羅斯兩國關係融洽，就在2022年2月22日，兩國還簽署了聯盟協作宣言。但報道同時指出，由於俄烏衝突，阿塞拜疆也越發成為歐洲重要的能源供應國。

阿塞拜疆是在去年7月初上海合作組織峰會期間，與中國發表的關於建立戰略伙伴關係的聯合聲明中，表明加入金磚國家的意願的，中方歡迎阿方參與金磚合作。此後，阿塞拜疆國民會議主席加法羅娃7月11日在聖彼得堡出席第十屆金磚國家議會論壇時也提到，阿塞拜疆希望成為金磚國家正式成員。

金磚國家合作機制啟動於2006年，最初是指巴西、俄羅斯、印度和中國四國。2006年9月「金磚四國」舉行首次外長會晤，四國開始開展合作。2010年12月，南非正式加入這一機制後，其英文單詞變為「BRICS」，「金磚四國」也因此改稱為「金磚國家」。

伊朗邁赫爾通訊社20日介紹，作為全球南方國家的主要經濟聯盟，金磚國家過去一年經歷了蓬勃發展。在這「增長的一年」裏，該集團快速推進了一系列舉措，包括去美元化計劃，以及12年來首次擴員。

2024年8月12日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）通過視像與安全官員和州長舉行會議。（Reuters）

去年8月，金磚國家領導人第十五次會晤在南非約翰內斯堡舉行，作出金磚擴員的決定。今年1月，沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為金磚國家正式成員，金磚成員國數量從5個增加到10個。

有美媒20日指出，金磚國家已經包括一些世界上最大的石油生產國，其成員國GDP佔全球GDP的四分之一以上，該集團還一直站在推動取代美元國際貿易主要貨幣地位的最前沿。邁赫爾通訊社評價，此次擴員預計會產生巨大的地緣政治影響，新成員國對金磚實現其多極化目標可能至關重要。

隨着金磚影響力和吸引力不斷增強，越來越多國家表達意願並申請加入金磚。2023年6月，當時金磚國家輪值主席國南非外長潘多爾（Naledi Pandor）曾透露，有超過40個國家表達了希望成為金磚國家一員的意願，20多個國家提出了正式申請。

據潘多爾今年年初說，今年接棒南非成為金磚集團輪值主席國的俄羅斯，目前已經收到了來自34個國家的書面加入申請。她表示，金磚國家外長們正在制定「金磚國傢夥伴模式」，以容納17個還未被接納成為正式成員國的國家。

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