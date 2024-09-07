日本國會10月1日開會　選舉新首相

日媒9月7日稱，根據熟悉計劃的消息人士6日說，首相岸田文雄的繼任人或在10月1日選出，屆時預計舉行特別會議。



日本自民黨9月12日發布總裁選舉公告，9月27日進行投票和點票，當選者將成為下任首相。

共同網7日稱，政府和執政黨正在制定日程，岸田內閣9月下旬將確定。

日本首相岸田文雄2023年1月23日在日本東京議會下院舉行的第一天例行會議上發表施政演說。（Reuters）

從歷史看來，倘新首相上任不久後決定解散眾議院，競選活動或10月15日開始，選舉最快在10月27日舉行。

共同網稱，另一個選擇是10月29日競選活動開始，11月10日舉行投票。

日本今年勞動感謝日假期是11月3日至5日，預料當局不會將選舉日定於11月3日。

日本首相官邸網站資料顯示，召集舉行國會由內閣決定，根據頒佈的召集詔書執行。 國會有3種類型，分別為常會、臨時會和特別會；習慣上它們被稱為通常國會、臨時國會及特別國會。

常會在每年1月召集，1年1次。主要任務是審議下一年度的國家預算及其執行所需的法律案等。常會的會期規定為150天。只可延長1次。

臨時會是應臨時需要召開的國會。例如，為應對突發災害，需要審議災害對策的補正予算、法律案等時，由內閣決定召集。 此外，如參議院或眾議院任何一院全體議員的四分之一以上要求召開，內閣必須決定召集。

特別會是因眾議院解散，在眾議院議員總選舉後召集的國會會議。