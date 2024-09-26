加拿大執政自由黨成功否決不信任動議　杜魯多留任總理

加拿大國會下議院9月25日就總理杜魯多（Justin Trudeau）的不信任動議進行投票。最終投票結果為信任票211張，不信任票120張。執政自由黨（Liberal Party）成功否決不信任動議，杜魯多將繼續留任總理一職。



路透社25日報道，下議院高級自由黨人古爾德（Karina Gould）表示，這日對加拿大來說是美好的一天，因為他認為加拿大人並不想提前舉行選舉。

加拿大國旗：2017年3月22日，加拿大安大略省渥太華國會山莊和平塔（Peace Tower）前方，有一面隨風飄揚的加拿大國旗。（Reuters）

加拿大最大在野黨保守黨（Conservative Party）此前以自由黨的少數政府缺乏人民信任為由，對杜魯多提出不信任動議。

雖然杜魯多成功渡過此次政治危機，但隨着人們對物價上漲和住房危機的不滿，杜魯多的支持率已大幅下滑。

再加上新民主黨（New Democratic Party）4日撕毀其2022年與自由黨達成的「供給和信任協議」，使得杜魯多未來或面臨更多政治危機。

2024年9月25日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在首都渥太華（Ottawa）的國會下議院發表講話。（Reuters）

報道稱，加拿大大選將於2025年10月底前舉行，中間偏右的保守黨目前在各項民調皆大幅領先。