加拿大執政自由黨成功否決不信任動議 杜魯多留任總理
撰文：劉耀洋
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加拿大國會下議院9月25日就總理杜魯多（Justin Trudeau）的不信任動議進行投票。最終投票結果為信任票211張，不信任票120張。執政自由黨（Liberal Party）成功否決不信任動議，杜魯多將繼續留任總理一職。
路透社25日報道，下議院高級自由黨人古爾德（Karina Gould）表示，這日對加拿大來說是美好的一天，因為他認為加拿大人並不想提前舉行選舉。
加拿大最大在野黨保守黨（Conservative Party）此前以自由黨的少數政府缺乏人民信任為由，對杜魯多提出不信任動議。
雖然杜魯多成功渡過此次政治危機，但隨着人們對物價上漲和住房危機的不滿，杜魯多的支持率已大幅下滑。
再加上新民主黨（New Democratic Party）4日撕毀其2022年與自由黨達成的「供給和信任協議」，使得杜魯多未來或面臨更多政治危機。
報道稱，加拿大大選將於2025年10月底前舉行，中間偏右的保守黨目前在各項民調皆大幅領先。
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