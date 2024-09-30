新加坡地鐵東西線軌道再發現受損　推遲至10月1日恢復服務

新加坡陸路交通管理局和SMRT在列車服務中斷的東西線地鐵軌道上發現新的裂痕，需要更多時間完成修復和徹底測試，東西線列車服務無法如期在9月30日全面恢復。當局目前爭取在10月1日恢復通車，但仍要視天氣及測試進度情況而定，以確保乘客安全。



2024年9月30日，新加坡，圖為當局組織工作人員搶修地鐵軌道。（截圖自Facebook@SMRT）

陸交局和SMRT在29日發聯合文告說，工程團隊為東西線軌道完成修復和進行壓力測試時，在金文泰往烏魯班丹車廠的約800米西向軌道上，再發現12個新的裂痕，因此需要多一天的時間進行修復和測試。

文告說，當局之前在修復損壞軌道時，並沒有發現這12個裂痕。這些裂痕是25日故障列車在回返烏魯班丹車廠時造成的。受影響軌道上早前發現有34個裂痕和破損處。

工程人員28日已修好和更換供電的第三軌、33段運行軌，以及三個受損的轉軌器和相關設備，並完成了功能測試。29日，當局使用機車在軌道試跑進行「壓力測試」時發現，軌道上有新的裂痕。

陸交局和SMRT工程人員需要額外時間在29日更換10段鐵軌，星期一將進行更多壓力測試，以確保安全，才能恢復列車服務。

2024年9月30日，新加坡，圖為當局組織工作人員搶修地鐵軌道。（截圖自Facebook@SMRT）

接駁列車和接駁巴士安排持續

有鑑於此，裕廊東站至波那維斯達站之間，30日仍無法恢復列車通行。當局會繼續在波那維斯達站至女皇鎮站之間，以及文禮站至裕廊東站之間提供接駁列車服務，個別每10分鐘一趟。

乘客也可繼續使用往來文禮和女皇鎮的免費普通巴士服務，以及裕廊東和波那維斯達之間的免費接駁巴士。

陸交局和SMRT強調，確保乘客安全是首要任務，當局將進行嚴格檢查和測試，確保符合嚴格的安全要求，才會全面恢復列車服務。當局也希望乘客能諒解和給予耐心，工作人員將盡最大努力盡快安全地恢復服務。

東西線服務已連續五天局部中斷，導因是一列使用了35年的第一代川崎重工業列車25日早上9時發生故障，在回返烏魯班丹車廠途中，地鐵軸箱脫落引發跳電。

2024年9月26日，新加坡，圖為SMRT為因地鐵停駛而受阻的乘客提供接駁巴士。（SMRT）

這是新加坡首起地鐵軸箱從列車脫落的事故。軸箱脫落後，一個轉向架的車輪在杜弗站和金文泰站之間脫離運行軌，損壞軌道和軌道設備。

本文獲《聯合早報》授權轉載

