美東碼頭罷工第2天 投行料日損失388億 拜登促盡快恢復談判
撰文：王海
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美國東岸碼頭工人罷工進入第2天，外媒10月2日報道，更多勞工團體對這項行動表示支持。有投資銀行估計，罷工每日造成50億美元（約388億港元）的損失。拜登政府則促請勞資雙方盡快回到談判桌。
路透社10月2日報道，代表4.5萬名工人的「國際碼頭工人協會」（International Longshoremen's Association，ILA）因未能與代表航運業者及碼頭營運商的「美國海運聯盟」（United States Maritime Alliance，USMX）達成新的勞資協議，1日凌晨起罷工。
從緬因州到德州的美國36座港口停擺，影響全美約一半貨船服務， 包括從香蕉、服裝、汽車等貨物運輸。這是國際碼頭工人協會自1977年來首次大規模罷工。
據報道，投資銀行摩根大通（JP Morgan ）分析師估計，罷工每天經濟損失可高達50億美元（約388億港元）。
總統拜登（Joe Biden）2日在其社交網站撰文指，總統拜登（Joe Biden）2日向表示，自新冠疫情爆發以來，當碼頭工人冒着生命危險維持港口營運，外資航運業者的利潤創歷史新高。
這些航運業者是時候向國際碼頭工人協會的工人提供豐厚及合理的薪酬，為他們所作出的貢獻給予回報。
國際碼頭工人協會發言人2日下午表示，尚未收到資方就談判提供相關消息。
美國海運聯盟同日稍後表示，期望盡快與勞方回到談判桌。
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