日本原水爆被害者團體協議會致力爭取廢除核武　獲頒諾貝爾和平獎

諾貝爾獎委員會10月11日公布，日本原水爆被害者團體協議會（日本被團協）為2024年度和平獎得主，是繼1974年前首相佐藤榮作以來，相隔半世紀再有日本的人士或組織獲頒諾貝爾和平獎。



挪威諾貝爾委員會指出，日本被團協是由廣島及長崎的原爆生還者組成的草根活動組織，形容他們透過目擊者證言，強調核武不應再被使用，爭取實現一個沒有核武的世界。

日本被團協理事長箕牧智之就獲和平獎一事表態，稱此舉有助向全世界展示可以達成廢除核武的目標，並重申核武應完全消滅。

而正在老撾出席東盟會議的日本新任首相石破茂指，日本被團協長年爭取廢除核武，因此今次獲得諾貝爾和平獎是十分有意義。

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日本放送協會（NHK）指，日本被團協在1956年成立，當時正值一艘日本漁船「第五福龍丸」在太平洋比堅尼環礁遭遇美國進行試爆氫彈，船員全部受到輻射影響，因此日本國內的禁止氫彈情緒非常高漲。

日本被團協曾在冷戰期間3度派代表出席聯合國裁軍會議，以自身經歷呼籲不再有原爆受害者的目標。到了2005年的原爆60周年，諾貝爾委員會委員長曾在向當屆和平獎得獎者國際原子能機構（IAEA）及埃及法律學者巴拉迪（Mohamed ElBaradei）的頒獎儀式上，對日本被團協多年來爭取廢除核武的努力和貢獻表達敬意。

至於佐藤榮作就一直主張「不擁有、不生產、不引進」核武器的「非核三原則」，並代表日本簽署不擴散核武條約，因此令他成為1974年諾貝爾和平獎得主。