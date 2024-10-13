加拿大執政黨議員聯合施壓　總理杜魯多再面臨下台危機

綜合多家加拿大媒體報道，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）領導的加拿大自由黨內，部分議員正在聯合施壓，要求他辭職下台。據稱，該黨內已有至少20名議員簽署請願，還需10人簽署才能啟動審查程序，並投票罷免杜魯多的黨魁身份。



加拿大媒體星期五（10月11日）引述知情人士稱，多名議員本周在首都渥太華出席會議時，被要求籤署聲明，承諾推動更換黨內領導層；目前已有至少20名議員簽署這份聲明。

此舉發生在自由黨於蒙特利爾和多倫多的補選失利後，議員們重返議會之際。與此同時，杜魯多正與幕僚長一同赴亞洲出席峰會。

據知情人士稱，黨內已公開醖釀要求杜魯多辭職的計劃，目前有至少30名至40名議員準備簽署相關聲明。

2024年9月16日，加拿大總理杜魯多於於渥太華的國會下議院質詢期間發表講話。（Reuters）

根據加拿大《改革法案》（Reform Act, 2014）的規定，若黨團中至少20%的議員簽署請願，即可觸發領導層審查。在此程序中，黨團成員將通過秘密投票決定是否保留現任黨魁。如果多數議員投票反對，黨魁將被罷免。在自由黨於加拿大下議院的153個席位中，至少需要約30名議員的簽名，才能啟動這一審查程序。​

據報道，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）對黨內的逼宮行動表示失望，並強調她對杜魯多保持完全信任。伍鳳儀目前正隨杜魯多從老撾返回加拿大。

2024年9月25日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在首都渥太華（Ottawa）的國會下議院發表講話。（Reuters）

加拿大總理辦公室尚未就此事進行回應。

今年9月，自由黨與支持杜魯多政府的關鍵盟友終止合作協議，這使杜魯多政府的執政基礎受到動搖。在合作破裂後，反對黨加拿大保守黨提出提前舉行全國大選的動議，試圖推翻杜魯多政府。然而，杜魯多成功擊敗這一動議，暫時避免提前大選，保住政權。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

