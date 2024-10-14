諾貝爾經濟學獎揭曉3英美學者奪獎 《國家為什麼會失敗》作者在列

2024年度的諾貝爾獎（Nobel Prize）經濟學獎得主揭曉，由來自美國、英國的3名學者Daron Acemoglu、Simon Johnson與James A. Robinson奪得。諾貝爾獎指，表揚他們研究制度如何形成並影響繁榮。

3人均是在美國的大學任職，並撰寫過知名著作，其中Daron Acemoglu與James A. Robinson是《國家為什麼會失敗》（Why Nations Fail）的作者。



諾貝爾獎網站指，3人幫助大眾了解國家之間繁榮的差異。網站指此證明社會制度對國家繁榮的重要，在法治較差、制度剝削人口的社會不會帶來成長或變得更好，獲獎者的研究幫助大眾理解當中原因。

3人獲獎者均撰寫過知名著作，其中Daron Acemoglu與James A. Robinson共同撰寫《國家為什麼會失敗》（Why Nations Fail）、《自由的窄廊：國家與社會如何決定自由的命運》（The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty）。

Daron Acemoglu也與Simon Johnson合作撰寫另一書籍《權力與進步：科技變革與共享繁榮之間的千年辯證》（Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity）。

Daron Acemoglu生於1967年9月，他是在土耳其出世的美國經濟學家，現年57歲，是麻省理工學院應用經濟學現任教授，2005年度美國經濟學會克拉克獎（John Bates Clark Medal）得主。

Simon Johnson現年61歲，是擁有英國與美國國籍的經濟學家。

James A. Robinson則是生於1960年，現年64歲，他是英國經濟學家，是美國芝加哥大學Harris School of Public Policy現任教授。

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前一年度的2023年諾貝爾經濟學獎由哈佛教授戈爾丁（Claudia Goldin）獲得，以表揚其以系統性的研究，分析女性在過去200年來在職場上的表現，和與男性的收入差異成因。