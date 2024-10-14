韓國「天空套房」太透視未保護住客私隱捱轟　途人抬頭見春光乍洩

坐落於韓國漢江大橋上、一間僅有單一客房「天空套房」（Sky Suite）的漢江大橋觀景飯店，因可供客人足不出戶就可嘆盡漢江美景，實現真正意義上的美景「盡收眼底」頗受歡迎。韓國首爾市近期卻接獲投訴，指「天空套房」未做好措施保護住客私隱，令途人一不小心就可看見房間內的客人。



「天空套房」因採用大面積的透視玻璃窗引來市民投訴，首爾市漢江總部營運部10月11日表示，甚至有人投訴客人在房間內赤身裸體走動，令人不適。

圖為漢江大橋觀景飯店在Airbnb上貼出的「天空套房」客廳照片，這間酒店坐落於韓國漢江大橋上，是一間橋上酒店。（Airbnb@스카이 스위트 한강브릿지 서울）

由於此酒店是首爾市政府與Airbnb合作的項目，首爾政府部門為此致歉，還呼籲住客小心走光並承諾做出改善，指將為「天空套房」的玻璃窗上張貼半透明貼紙，以保護住客私隱。

「天空套房」由臥室、客廳、浴室與簡易廚房三部份組成，最多可住4人。套房用大片不設防、內外透視的玻璃窗圍成，就算是浴室的浴缸一側都附有玻璃窗，供客人沐浴時觀賞夜景。

圖為漢江大橋觀景飯店在Airbnb上貼出的「天空套房」浴室照片，這間酒店坐落於韓國漢江大橋上，是一間橋上酒店。（Airbnb@스카이 스위트 한강브릿지 서울）

漢江大橋觀景飯店坐落於漢江大橋上方，是經由Airbnb改造一間名為織女的咖啡廳而成的住宿空間，預料入住一晚最多需花費50萬韓圜（約2852港元），此項目也是首爾市「偉大漢江計畫」的其中一部份。