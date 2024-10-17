上合組織聯合公報稱反對保護主義　批評單邊制裁不利國際經濟關係

上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation，SCO）成員國政府首腦（總理）理事會第23次會議，10月15日起一連兩日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行，中國國務院總理李強出席。會議16日發表聯合公報，表示反對破壞多邊貿易體制、阻礙全球可持續發展的保護主義措施、單邊制裁及貿易限制。聲明強調，實施單邊制裁違反國際法，並對其他國家和國際經濟關係造成不利影響。



圖為2024年10月16日，上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第23次會議在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行期間，中國國務院總理李強與巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif）握手。（Press Information Department (PID)/Handout via REUTERS）

聲明強調，各成員國主張尊重各國人民自主選擇政治、經濟、社會發展道路的權利，強調相互尊重主權、獨立、領土完整、平等互利、不干涉內政、不使用或威脅使用武力的原則是國際關係可持續發展的基礎。各方重申，應通過對話協商以和平方式解決國家間分歧和爭端。

成員國願進一步加強政策溝通、安全合作、貿易暢通、資金融通、民心相通。各代表團團長強調，應進一步發展鐵路運輸、環保等領域合作，並在上合組織地區構建便捷、安全、穩定供應鏈等。此外，各代表團團長認為，支持創意產業有助於提升競爭力和工業化程度，擴大成員國勞動力市場。

圖為2024年10月16日，上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第23次會議在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行期間，中國國務院總理李強與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）會面。（putnik/Roman Naumov/Pool via REUTERS ）

就建立上合組織開發銀行加強磋商

聲明並提到，各代表團團長將責成該國主管部門，就建立上合組織開發銀行、上合組織發展基金（專門賬戶）和上合組織投資基金加強磋商；並注意到伊朗伊斯蘭共和國政府關於加入上合組織銀行聯合體的意願。