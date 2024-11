華裔大媽獨特口音舌戰沙利文妻子　網民：國會需要你｜有片

美國總統大選舉行在即,同一時閶將舉行參眾議院選舉。國家安全事務助理沙利文(Jake Sullivan)的妻子Maggie Goodlander與共和黨籍華裔眾議員唐百合(Lily Tang Williams)爭奪新罕布什爾州一個眾議員席位,在11月5日在電視上激辯。唐百合憑獨特口音抨擊Goodlander獲得好評,更有網民在網上的辯論影片下留言:「國會需要你」。



唐百合在住房議題上抨擊Goodlander,指她特意從華府搬到當地租房扮窮,「我沒錢做電視廣告,你卻假裝很窮,抱怨房租這麼高。你不明白普通人的困擾。」「回去你二百萬美元的豪宅吧!」

▼唐百合在影片下指自己將全力以赴贏得國會議員選舉

她此番說法贏得網民稱讚,更有網民留言指,「我們需要像你這樣的人來做國會議員(We need people in the congress like you)。」

綜合外媒,Goodlander在信託基金中有600萬至3000萬美元資金的紀錄,擁有大量地產,而唐百合的身價介乎380萬至860萬美元之間。

2024年11月5日,美國新罕布什爾州(New Hampshire),圖為共和黨籍國會議員候選人唐百合出席電視辯論。(X@kylenabecker)

美國總統大選進入最後倒數,除選出總統外,還將敲定國會議員名單,唐百合是美國新罕布什爾州(New Hampshire)第二選區的共和黨籍國會議員候選人。