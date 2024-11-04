華裔大媽獨特口音舌戰沙利文妻子 網民：國會需要你｜有片
撰文：官祿倡
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美國總統大選舉行在即，同一時閶將舉行參眾議院選舉。國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）的妻子Maggie Goodlander與共和黨籍華裔眾議員唐百合（Lily Tang Williams）爭奪新罕布什爾州一個眾議員席位，在11月5日在電視上激辯。唐百合憑獨特口音抨擊Goodlander獲得好評，更有網民在網上的辯論影片下留言：「國會需要你」。
唐百合在住房議題上抨擊Goodlander，指她特意從華府搬到當地租房扮窮，「我沒錢做電視廣告，你卻假裝很窮，抱怨房租這麼高。你不明白普通人的困擾。」「回去你二百萬美元的豪宅吧！」
▼唐百合在影片下指自己將全力以赴贏得國會議員選舉
她此番說法贏得網民稱讚，更有網民留言指，「我們需要像你這樣的人來做國會議員（We need people in the congress like you）。」
綜合外媒，Goodlander在信託基金中有600萬至3000萬美元資金的紀錄，擁有大量地產，而唐百合的身價介乎380萬至860萬美元之間。
美國總統大選進入最後倒數，除選出總統外，還將敲定國會議員名單，唐百合是美國新罕布什爾州（New Hampshire）第二選區的共和黨籍國會議員候選人。
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