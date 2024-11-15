特朗普被曝要廢除電動汽車稅收抵免　對Tesla是「重大利好」？

英國路透社11月14日獨家曝料稱，美國新當選總統特朗普的過渡團隊正計劃取消拜登政府為電動汽車消費者提供的7500美元稅收抵免。



多位分析人士稱，這一舉措雖然可能會略微損害特斯拉（Tesla）的利益，但會給它的美國國內競爭對手帶來「毀滅性」的影響。一名共和黨策略師直接將其描述為「特斯拉第一，其他人第二」的政策。而對於美國電動汽車製造業而言，今後或許很難趕上他們的中國同行了。

兩位匿名消息人士透露，美國大陸資源公司（Continental Resources）創始人、石油大亨哈姆（Harold Hamm）和北達科他州州長、共和黨人伯古姆（Doug Burgum）領導的能源政策過渡團隊正在會議上討論廢除拜登政府提供的電動汽車稅收抵免。

7500美元的電動汽車稅收抵免是現任拜登政府2022年8月簽署的《通脹削減法》（IRA）中一項標誌性的措施。該法案是美國歷史上規模最大的氣候法，從2023年起在十年內提供高達3690億美元的補貼，以支持電動汽車、關鍵礦產、清潔能源及發電設施的生產和投資，其中9項稅收優惠以在美國本土或北美地區生產和銷售作為前提條件。

特朗普過渡團隊沒有就是否會取消電動汽車稅收抵免這項政策回應路透社，但在一份聲明中表示，特朗普將兌現「他在競選過程中做出的承諾」。

競選期間，特朗普多次承諾要提高美國石油產量，呼籲結束拜登的電動汽車政策，但沒有具體說明他將針對哪項政策。多家美媒調查發現，拜登的一些清潔能源政策向共和黨執政的州輸送了資金，很受歡迎，預計將很難叫停。路透社稱，因此過渡團隊將7500美元電動汽車稅收抵免作為一個目標，認為取消它的提議可以在共和黨控制的國會中獲得廣泛共識。

兩名消息人士表示，特朗普可以利用廢除這一補貼節省的資金來支持一個從特朗普第一任期延續下來的減稅計劃，該減稅計劃即將到期。

截至10月14日收盤，特斯拉股價下跌5.77%至每股311.18美元，另一家較小的美國電動汽車生產商Rivian股價下跌14.3%至每股10.31美元。路透社報道後，電動汽車相關行業韓國電池製造商的股價10月15日暴跌。

取消電動汽車稅收抵免得到了石油和天然氣行業的強烈支持。美國福特、通用汽車、特斯拉以及跨國汽車製造商Stellantis集團沒有回應路透社的置評請求。

有意思的是，這項舉措得到了美國最大電動汽車製造商特斯拉的支持。今年美國大選期間，該公司行政總裁馬斯克是特朗普身邊最堅定、最狂熱的支持者之一。他在今年7月表示，取消補貼可能會略微傷害特斯拉的銷售，但將對其美國競爭對手造成「毀滅性」的影響。

2024年11月14日晚，特朗普和馬斯克一同在佛羅里達州海湖莊園出席美國優先政策研究所（America First Policy Institute）的晚宴。（Reuters）

路透社認為，特斯拉可能會從取消電動汽車稅收抵免中獲益，因為這對特斯拉對手造成的傷害更大。原因或許在於他們佔據的市場份額存在巨大差異。根據美國考科斯汽車服務公司（Cox Automotive）數據，特斯拉今年第三季度的銷量佔到了美國電動汽車總銷量的近一半，而其他電動汽車品牌的銷量各自看遠不及特斯拉。

英媒11月14日分析稱，雖然特斯拉也是拜登政府電動汽車補貼的受益方，但特斯拉可以從銷售電動汽車中盈利，而銷售電動汽車給其他美國電動汽車製造商帶來的卻是虧損，稅收抵免幫助這些製造商補上了「漏洞」。

通用汽車董事長兼行政總裁博拉（Mary Barra）表示，該公司將在今年年底前實現盈利。而特斯拉是目前唯一一家可以實現盈利的美國電動汽車製造商。

特斯拉投資者、目的投資公司（Purpose Investments Inc.）投資組合經理默施（Nicholas Mersch）表示，特斯拉可以承受失去補貼造成的銷售打擊，因為該汽車製造商的「製造實力」降低了成本。他說：「取消補貼意味着競爭對手無法趕上，也無法在成本上與特斯拉競爭。」

路透社分析指出，失去電動汽車稅收抵免可能會進一步削弱美國汽車製造商向電動汽車過渡的努力。福特一直在依靠稅收抵免來提振消費者對電動汽車的需求，但即使有稅收抵免，對福特電動皮卡的需求也一直萎靡不振。福特預計，今年他們的電動汽車和軟件業務將錄得50億美元的虧損。

上個月，美國汽車工人聯合會（United Automobile Workers）主席費恩（Shawn Fain）抨擊特朗普要廢除電動汽車補貼的威脅，稱數十萬個汽車行業的工作崗位將因此處於危險之中。

通用汽車最近表示，它計劃明年將其年度電動汽車虧損控制在20億至40億美元，如果沒有稅收抵免，這將變得困難。

美國汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）10月15日在一封信中，敦促國會保留電動汽車稅收抵免，稱它們「對於鞏固美國未來作為汽車製造的全球領導者至關重要」。

至於特斯拉，一方面，該公司可能從特朗普的關稅等貿易壁壘措施中獲益。以比亞迪為首的中國電動汽車製造商在該行業處於主導地位，但特斯拉與所有外國汽車製造商一樣，其中國市場的份額最近正被物美價廉的中國電動汽車品牌所搶佔。默施稱，特斯拉「無法擊敗中國電動汽車」，但在特朗普的幫助下，特斯拉或許能夠將它們排除在美國市場之外。

另一方面，這也意味着，在保守主義政策下，美國電動汽車行業未來可能無法與中國同行競爭。

「對試圖趕上中國電動汽車行業的美國汽車製造商來說，這很糟糕。」負責美國「電動汽車政治項目」（EV Politics Project）的共和黨策略師邁克·墨菲（Mike Murphy）將結束電動汽車補貼描述為「特斯拉第一，其他人第二」的政策，他稱特朗普政府正在表明，他們絕對沒有興趣幫助美國汽車工業在即將到來的中國競爭中生存下來。

本文獲《觀察者網》授權轉載

