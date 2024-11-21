傳統車企寒冬　福特擬在歐洲裁員14%

美國汽車巨頭福特（Ford）計劃在歐洲裁員約14％，主要原因是近年來虧損嚴重、電動汽車需求疲軟、政府對電動汽車轉型支持不足，以及來自其他汽車品牌的競爭加劇。



路透社報道，福特11月20日宣布裁減4,000個職位，主要在英國和德國。在全球範圍內，裁員人數約佔福特174,000人名員工總數的2.3％。福特也成為繼日產、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）和通用之後，又一家削減成本的汽車製造商，它在歐洲的裁員預計將在2027年底完成。

汽車行業在歐洲正面臨來自中國日益激烈的競爭，以及中國需求減弱和向電動汽車轉型等挑戰。不過，對大多數消費者來說，電動汽車仍然過於昂貴。

福特這次的裁員舉措將對德國造成巨大打擊。德國是歐洲最大的經濟體，也是世界汽車製造強國，汽車是德國最重要的出口產品。不過，德國如今的形勢更加嚴峻，本土車企巨頭福士汽車之前透露，可能關閉德國的數家工廠、削減工資並裁員數千人，以提高競爭力。

2024年3月27日，在美國紐約曼哈頓舉行的紐約國際車展媒體預覽環節，圖為德國福士汽車（Volkswagen）的標誌。（Reuters）

福特呼籲德國政府提供更多激勵措施

德國企業正在應對與中國緊張的貿易關係，以及美國共和黨前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮等問題，德國近期陷入政治危機，也給這些公司帶來更多不確定性。

截至今年9月，福特在歐洲的銷量下降17.9％，遠超過全行業6.1％的降幅。福特曾在2023年2月宣佈裁員3,800人，公司明年將關閉位於德國薩爾路易斯（Saarlouis）的工廠，並進一步裁員。

2024年11月20日，位於英國倫敦的福特汽車經銷商，圖為福特汽車的標誌。（Reuters）

福特公司在一份聲明中說，歐洲的汽車製造商面臨巨大的競爭和經濟逆風，同時還要應對二氧化碳法規與消費者對電動汽車需求之間的錯配。

福特還特別呼籲德國政府提供更多激勵措施和更好的充電基礎設施，以便幫助消費者轉投電動汽車。

德國政府2023年12月終止電動汽車補貼。今年前九個月，德國電動汽車銷量下滑28.6％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

