法國總理援引憲法強行實施部份預算案　本周料面臨不信任投票

由法國總理巴尼耶（Michel Barnier）領導、上任僅3個月的新政府，幾乎肯定會在本星期內因不信任投票倒台，成為自1962年以來首例。巴尼耶推出的2025年預算案料無法獲議會通過，他12月2日啟動援引憲法第49.3條，讓預算案中的關鍵組成部份——社會保障預算法案（Social Security Financing bill），在無需議會投票下獲得實施。



不過，使用憲法第49.3條將觸發不信任投票程序，議員可以選擇在24小時內提出不信任動議，投票必須在48小時內舉行。法國極右翼政黨國民聯盟（National Rally，RN）及左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）均表明，一旦出現此情況，會對政府提出不信任動議，意味新政府最快可以在4日被推翻新。



圖為2024年12月2日，法國議會就預算案內的社會保障內容進行辯論，總理巴尼耶（Michel Barnier）宣布利用法國憲法第49.3條，在無需議會投票下讓該部份法案通過。（Reuters）

巴尼耶為求預算案在最後一刻獲得通過，繼上星期取消電價上漲後，12月2日作出另一項重大讓步，放棄削減藥品報銷的計劃，但仍缺乏足夠支持。雖然巴尼耶在議會表示，國家正處於關鍵時刻， 呼籲議員勿因49.3條啟動，而提出不信任投票。

圖為2024年10月22日，法國極右翼領袖，國民聯盟主席馬琳勒龐（Marine Le Pen）在國會討論2025年預算案時上台發言。（Reuters）

政府如因不信任投票垮台 將成1962年來首例

不過，領導極右翼政黨國民聯盟（National Rally，RN）的瑪麗勒龐（Marine Le Pen），以及法國左翼聯盟新人民陣線（NFP）中最激進政黨——不屈的法蘭西（LFI）的領袖Mathilde Panot均已表明，將對政府提出不信任動議。

法國近年因稅收低於預期、支出超標，導致公共財政急劇惡化，巴尼耶欲透過加稅、削減支出等來控制財政赤字，但引起不滿。

如果政府垮台，這將是自1962年首次。當年戴高樂（Charles de Gaulle）擔任總統時，總理Georges Pompidou的政府遭不信任投票推翻。