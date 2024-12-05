當地時間12月4日，《朝俄全面戰略夥伴關係條約》正式生效。



《朝鮮民主主義人民共和國和俄羅斯聯邦全面戰略夥伴關係條約》批准書於12月4日在莫斯科交換。朝鮮外務省副相金正奎和俄羅斯外交部副部長安德列·魯登科簽署了批准書交換議定書。依條約第22條，《朝俄全面戰略夥伴關係條約》於2024年12月4日起生效。

由此，2000年2月9日簽訂的《朝俄友好睦鄰合作條約》已失效。

2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩在平壤簽署全面戰略夥伴關係條約。

2024年11月28日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在哈薩克出席集體安全條約組織（CSTO）峰會後，於記者會中發表講話。（Reuters）

當地時間11月9日，俄羅斯總統普京簽署了關於批准《俄朝全面戰略夥伴關係條約》的聯邦法律。

當地時間11月11日，朝鮮國務委員長金正恩簽署政令，批准了於2024年6月19日在平壤簽訂的《朝鮮民主主義人民共和國和俄羅斯聯邦關於全面戰略夥伴關係條約》。

條約規定，雙方根據本國立法和國際義務，長期保持和發展基於相互尊重國家主權和領土不可侵犯、不干涉內政、平等以及其他有關國家間友好與合作關係等國際法原則的全面戰略夥伴關係。

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