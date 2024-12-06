美國德州禁止州內實體投資中國　下令盡快撤出原有投資

近年來，美國德州（Texas）大型的州退休基金和捐贈基金出手限制中國投資時，它們的資金仍留在一些大型公司內。如今，州政府下令州內實體撤出所有中國投資。



彭博社報道，德州退休基金和捐贈基金原本是把資金留在Two Sigma Investments LP、高瓴投資（Hillhouse Investment）、PAG和HongShan Capital Group等大型公司內。在州政府發出撤資令之後，上述公司能否繼續留住這些資金或新資本，就引發疑問。

州長阿博特（Greg Abbott）在11月21日致函州內一些機構，禁止它們在中國開展新投資，且「一有機會」就要撤出任何現有投資。面對日益激烈的地緣政治競爭以及中國的監管不確定性、經濟放緩和市場低迷，德州一些大型公共部門投資機構已有減持中國股票的舉措。

這一政策對高瓴資本和Two Sigma等公司的直接影響可能不大，它們管理的資產規模多達數百億美元，這些配置只佔其中一小部份；且對於前者來說，大部份資金都綁在相對較不流動的資產。但在美國當選總統特朗普就職後，中美緊張局勢加劇下，其他州可能會效仿德州的舉措。

近2100億美元（約2820億新元）的德州教師退休系統（TRS）以及780億美元的德州大學／德州A&M投資管理公司（Utimco)，是德州仍對中國有曝險的投資巨頭之一。德州僱員退休系統（ERS）的信託基金規模達到400億美元，這個機構也披露了有中國曝險的資產管理公司配置情況，例如亞洲另類資產投資者PAG。

TRS發言人在一封電子郵件中說，已經收到州長的信函，正盤點其在中國的投資，並補充說，TRS在中國的投資估計不到資產的1％。9月23日通過的新TRS投資政策聲明將香港和中國大陸排除在公共股權投資基準之外。「由於政治環境的變化」，其投資委員會今年早些時候討論了對中國「0％的配置」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

