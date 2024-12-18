美國兩黨議員提三項法案　追究中國對芬太尼問題的責任

美國兩黨議員星期二（12月17日）提出三項法案，旨為追究中國在美國鴉片類藥物芬太尼危機中所扮演的角色。



路透社報導，美國當局指中國是墨西哥販毒集團生產芬太尼化學前體的主要來源，而中國洗錢團夥現已成為國際毒品貿易的主要參與者。

眾議院中國問題特別委員會表示，擬議的立法將有助於追究中國共產黨的責任，指中共通過國家補貼前體，直接加劇了美國的芬太尼危機。

三項法案的提案者都是眾議院中國問題特別委員會成員。新法案措施包括成立應對毒品販運的特別工作組，並為制裁相關中國實體創造條件。

芬太尼： Plastic bags of Fentanyl are displayed on a table at the U.S. Customs and Border Protection area at the International Mail Facility at O'Hare International Airport in Chicago, Illinois, U.S. November 29, 2017. （Reuters）

由民主黨眾議員奧金克洛斯提出的《中共芬太尼制裁法案》將授權美國切斷中國公司進入美國銀行系統的管道，包括「明知或魯莽地」為非法合成麻醉品運輸提供便利的船隻、港口和線上市場。

另外兩項法案將成立一個由美國機構組成的工作組，開展聯合行動摧毀販運網路，並允許當局對未正確申報或沒有通過正規管道向美國運送前體的中國實體實施民事處罰。

中國外交部11月26日表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，並指美國需要抑制國內的毒品需求。

中國駐華盛頓大使館沒有立即回應對美國三項法案的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

