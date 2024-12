美國兩黨議員提三項法案　追究中國對芬太尼問題的責任

美國兩黨議員星期二(12月17日)提出三項法案,旨為追究中國在美國鴉片類藥物芬太尼危機中所扮演的角色。



路透社報導,美國當局指中國是墨西哥販毒集團生產芬太尼化學前體的主要來源,而中國洗錢團夥現已成為國際毒品貿易的主要參與者。

眾議院中國問題特別委員會表示,擬議的立法將有助於追究中國共產黨的責任,指中共通過國家補貼前體,直接加劇了美國的芬太尼危機。

三項法案的提案者都是眾議院中國問題特別委員會成員。新法案措施包括成立應對毒品販運的特別工作組,並為制裁相關中國實體創造條件。

芬太尼: Plastic bags of Fentanyl are displayed on a table at the U.S. Customs and Border Protection area at the International Mail Facility at O'Hare International Airport in Chicago, Illinois, U.S. November 29, 2017. (Reuters)