波蘭機場將停用華企同方威視掃描儀　稱憂安全隱患

路透社12月18日報道，波蘭華沙蕭邦機場（Warsaw Chopin Airport）一名主管表示，基於安全考量，機場將停用中國同方威視（Nuctech）公司製造的安全掃描儀。



蕭邦機場通訊部門負責人Piotr Rudzki表示，這項決定是基於民航局（Civil Aviation Authority）的分析。

負責人還表示，該機場的4台同方威視大型掃描儀用於檢查托運行李，將於2025年3月改用波蘭財團Dimark-Anglosec生產的設備取代。

中國同方威視生產人體和行李掃描儀，獲全球逾170個國家的機場和港口使用。（同方威視網站）

同方威視為170多個國家的機場和港口供應掃描儀，用於乘客與行李安檢，部份用於歐洲的港口、過境點和機場。2020年，美國將這家中國科技公司列入黑名單。

2021年，立陶宛表示禁止同方威視與立陶宛機場合作。翌年，法國斯特拉斯堡機場購買同方威視製造的行李掃描設備協議，讓一些歐洲議員感到不安。他們呼籲撤銷相關合同，直至進行獨立調查以審查同方威視的技術是否存在間諜風險。