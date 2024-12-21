挪威航班降落衝出跑道　距大海15米急煞停險落水｜有片

挪威莫爾德（Molde）機場12月20日發生飛機降落意外，一架由首都奧斯陸（Oslo）飛往當地的航班在降落機場時，竟衝出跑道150米，緊急煞到海岸邊停下，當時機身距離大海僅剩15米，所幸無人傷亡。



事發後，莫爾德機場暫時關閉跑道，中止所有航班起降。挪威航空公司（Norwegian Air Shuttle）表示，涉事編號DY430的飛機降落時，機場風勢強勁，而跑道也因低溫變得濕滑，惟目前未能認定跑道狀況是否與事件有關，挪威安全調查局正對此次事故進行全面調查。

這趟航班由挪威國際航空公司，旗下波音737客機經挪威國內航線飛行，原定45分鐘就能飛抵莫爾德。但飛機自當晚6時19分起飛後，較原來延誤1小時才飛抵目的地，更在著陸時發生意外，機上165名乘客與6名工作人員均無受傷，最終通過救生滑梯離開飛機。