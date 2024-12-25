澤連斯基會晤中國新任駐烏大使馬升琨 表達對中方感謝

當地時間12月23日，中國新任駐烏克蘭大使馬升琨向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）遞交國書。據烏克蘭總統辦公室網站消息，澤連斯基與馬升琨大使會晤時表示，烏方感謝中國尊重烏克蘭領土完整，希望進一步發展與中國的雙邊關係。



澤連斯基表示，在中方努力斡旋俄烏衝突的背景下，中烏兩國關係不斷得到改善。他強調了在貿易等領域發展雙邊關係的重要性，「戰前，烏克蘭與中國有着大量的貿易往來。當然，我們希望恢復這種關係，並在更多領域加強兩國關係。」

據中國駐烏克蘭大使館網站消息，馬升琨表示被任命為駐烏克蘭大使備感榮幸，深感責任重大。中烏是戰略夥伴，中方始終堅持從長遠角度看待和謀劃中烏關係，願同烏方一道，落實好兩國元首重要共識，深化各領域互利合作，維護好、發展好中烏關係，造福兩國人民。

12月23日，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與新任中國駐烏克蘭大使馬升琨會晤。（中國駐烏克蘭大使館網站）

此外，烏克蘭國家通訊社24日報道稱，科瓦利已在本月早些時候與馬升琨大使舉行會晤，討論了中烏兩國在農業領域的合作前景。

科瓦利表示：「我們看到了相互貿易的潛力。例如，今年前10個月，烏克蘭對華農產品出口總額達到12.5億美元，烏克蘭從中國進口的農產品總額超過2.2億美元。」他還認為，中烏兩國可以加強農業教育合作，烏方準備分享經驗和吸收新知識。

馬升琨大使表示，中烏農業合作歷史悠久、基礎良好、前景廣闊，是兩國經貿合作的重要方面，中方一向高度重視，願與烏方加強在政策溝通協調、農產品相互准入、農業技術合作等領域合作，共同推動兩國農業合作提質升級。

2024年12月9日，馬升琨大使會見烏克蘭農業政策與食品部部長索利斯基。（中國駐烏克蘭大使館官網）

俄烏衝突已持續超過1000天，中方始終致力於促進對話談判。今年5月，中國和巴西共同發表了關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，認為「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路」。

共識強調，要遵守局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火；呼籲各方堅持對話談判，加大人道主義援助，反對使用核武器，反對攻擊核電站，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

中國政府歐亞事務特別代表李輝於7月28日起訪問巴西、南非和印度尼西亞，就烏克蘭危機開展第四輪穿梭外交，同各方就烏危機當前形勢、推動局勢降溫、下步和談進程等問題進行深入交流。

中方將就烏克蘭危機展開第4輪穿梭外交，中國政府歐亞事務特別代表李輝8月2日訪問南非（中國外交部）

據外交部網站消息，李輝在8月27日的吹風會上表示，各方普遍擔憂衝突升級外溢風險，關注危機延宕深層次原因，高度讚賞中巴「六點共識」為推動危機解決提供了一條有價值的路徑。各方就和平進程分別提出各自設想，並期待同中方加強交流，推動危機公平、公正解決。

李輝強調，近期局勢趨於複雜，但越是在困難時期，越不能放棄和平的希望。中方將繼續以自己的方式堅持勸和促談，為推動政治解決危機貢獻中國智慧和中國方案。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）10月曾表示，澤連斯基願意聽取中國和巴西提出的和平倡議，並最終將其整合進烏克蘭的「和平方案」。但葉爾馬克表示，烏克蘭拒絕考慮俄羅斯的立場。他聲稱，如果烏方能感受到全球南方國家的大力支持，就將準備舉行一次國際會議，與俄羅斯進行談判。

烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）。（Reuters）

對於如何解決烏克蘭危機，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）12月6日接受美國媒體人卡爾森（Tucker Carlson）採訪時表示，俄羅斯並不認為解決烏克蘭危機只是莫斯科和華盛頓的責任，俄方願意以多邊形式嘗試解決問題。

中國外交部發言人也曾多次強調，對於烏克蘭危機，中方的立場是一貫的。我們始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，國際社會要為衝突雙方恢復直接對話創造條件。只有所有大國都發揮正能量，這場衝突才能儘早出現停火曙光。

本文獲《觀察者網》授權刊載

