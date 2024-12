美國醫保CEO槍殺案　民調：過半民眾認為與企業利潤及拒保有關

美國聯合健康(United Healthcare)集團旗下的聯合健康保險公司行政總裁湯普森(Brian Thompson)12月4日於紐約曼哈頓遭槍殺,涉案的26歲Luigi Mangione其後落網並被引渡至紐約州接受審判,事件轟動全美。美國近日有民調指,儘管大多數民眾認為槍殺案責任落在疑兇Luigi Mangione身上,但與此同時亦有超過一半的受訪者認為事件與企業暴利及拒保有關。



美國Axios新聞網27日引述芝加哥大學國家民意研究中心(National Opinion Research Center,NORC)的民意調查報道,在1001名受訪者中,78%表示行凶者要為湯普森的死負上責任(The individual who committed the killing)。

圖為聯合健康保險(UnitedHealthcare)行政總裁湯普森(Brian Thompson)。(UnitedHealthcare圖片)

值得留意的是,69%的受訪者認為醫療保險企業拒絕承保(Coverage denials by health insurance companies)是事件發生的原因之一,67%受訪者認為醫療保險企業利潤(Health insurance company profits)是原因之一,另外還有53%受訪者認為收入及財富差距(Wealth or income inequality in general)與槍殺案有關。

據報道,接受這項調查的30歲以下受訪者更傾向認為湯普森之死是由於多種因素夾雜造成,而不單單是行兇者造成。

2024年12月19日,涉嫌槍殺美國聯合健康集團高層湯普森(Brian Thompson)的疑犯Luigi Mangione(左二,橙色衣服),從賓夕凡尼亞州引渡到紐約州後步出直升機停機坪。(Reuters)

這項民調與之前的民調結果一致,年輕人比年長人士更有可能表示,他們認為這宗槍殺案是「可以接受的」或「部份可以接受的」。