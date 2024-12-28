美國醫保CEO槍殺案　民調：過半民眾認為與企業利潤及拒保有關

美國聯合健康（United Healthcare）集團旗下的聯合健康保險公司行政總裁湯普森（Brian Thompson）12月4日於紐約曼哈頓遭槍殺，涉案的26歲Luigi Mangione其後落網並被引渡至紐約州接受審判，事件轟動全美。美國近日有民調指，儘管大多數民眾認為槍殺案責任落在疑兇Luigi Mangione身上，但與此同時亦有超過一半的受訪者認為事件與企業暴利及拒保有關。



美國Axios新聞網27日引述芝加哥大學國家民意研究中心（National Opinion Research Center，NORC）的民意調查報道，在1001名受訪者中，78%表示行凶者要為湯普森的死負上責任（The individual who committed the killing）。

圖為聯合健康保險（UnitedHealthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson）。（UnitedHealthcare圖片）

值得留意的是，69%的受訪者認為醫療保險企業拒絕承保（Coverage denials by health insurance companies）是事件發生的原因之一，67%受訪者認為醫療保險企業利潤（Health insurance company profits）是原因之一，另外還有53%受訪者認為收入及財富差距（Wealth or income inequality in general）與槍殺案有關。

據報道，接受這項調查的30歲以下受訪者更傾向認為湯普森之死是由於多種因素夾雜造成，而不單單是行兇者造成。

2024年12月19日，涉嫌槍殺美國聯合健康集團高層湯普森（Brian Thompson）的疑犯Luigi Mangione（左二，橙色衣服），從賓夕凡尼亞州引渡到紐約州後步出直升機停機坪。（Reuters）

這項民調與之前的民調結果一致，年輕人比年長人士更有可能表示，他們認為這宗槍殺案是「可以接受的」或「部份可以接受的」。