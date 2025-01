《痛愛完成式》內訌風波　男主角告紐約時報誹謗　斥「死侍」欺凌

荷里活電影《痛愛完成式》(It Ends With Us)2024年交出亮眼票房成績,但女主角碧琪麗芙莉(Blake Lively)與男主角兼導演巴爾多尼(Justin Baldoni)的罵戰愈見升級,碧琪麗芙莉早前控告男方性騷擾及操控輿論抹黑她,巴爾多尼現也入稟,控告《紐約時報》誹謗並索償巨款,不滿對方一篇文章有偏幫碧琪麗芙莉之嫌。據外媒報道,巴爾多尼也主張碧琪麗芙莉與丈夫、「死侍」男星賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)一起欺凌他。



《痛愛完成式》(It Ends With Us)由Blake Lively與Justin Baldoni主演,並由Justin Baldoni執導(電影劇照)

《痛愛完成式》2024年8月起陸續在全球多地上映,但自宣傳活動展開以來,男女主角的不和傳聞便甚囂塵上,至2024年12月20日,碧琪麗芙莉向加州民權部提交訴訟文件,控告巴爾多尼、其公關團隊及《痛愛完成式》電影製作公司,指控巴爾多尼性騷擾,還有聘請公司操控輿論,發動抹黑她的計劃。

碧琪麗芙莉並在12月31日正式入稟紐約聯邦法院。

巴爾多尼透過律師否認指控外,12月31日也訴諸法律行動,控告美媒《紐約時報》誹謗,並尋求高達2.5億美元(約19.5億港元)的損失賠償。

在碧琪麗芙莉12月向《紐約時報》證實控告巴爾多尼後,該報刊出題為《荷里活抹黑機器的內幕:「我們可以埋葬任何人」》(‘We Can Bury Anyone’: Inside a Hollywood Smear Machine)的文章,內容圍繞碧琪麗芙莉指控巴爾多尼聘請公關公司抹黑她,也刊出公關公司職員之間的短訊內容。

巴爾多尼主張《紐約時報》偏幫碧琪麗芙莉,「報道幾乎完全依賴碧琪麗芙莉未經證實、自私的講法,幾乎逐字逐句引用,同時無視與她說法矛盾、暴露她真實動機的大量證據。」

根據《紐約時報》的報道及其公開的法律文件,碧琪麗芙莉不滿巴爾多尼在拍攝期間向她談論自己的性生活,又或曾向她展示自己妻子生育時、涉及身體裸露的片段等。在報道公開的巴爾多尼公關團隊通訊內容中,有職員談到「他想要感覺到她可以被埋了(He wants to feel like she can be buried.)」

巴爾多尼是《痛愛完成式》的男主角兼導演(IG@justinbaldoni)

《每日郵報》指,在巴爾多尼提交的訴訟中,碧琪麗芙莉與丈夫、《死侍》男星賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)被指欺凌巴爾多尼。

在電影拍攝期間,碧琪麗芙莉曾帶同賴恩雷諾士一起與巴爾多尼及電影監製開會,根據碧琪麗芙莉之前在訴訟文件所述,賴恩雷諾士是獲同意出席,兩夫婦在會上講述片場內「持續性騷擾和其他令人不安行為」的問題。

他們提出的要求包括「不再向碧琪麗芙莉和片場內其他人展示女性裸體影片或圖像」、「不再討論色情內容、性經驗或生殖器官」等。

Blake Lively與Ryan Reynolds為荷里活電影圈內的星級夫婦(IG@vancityreynolds)

如今巴爾多尼一方指,賴恩雷諾士在會上長篇大論痛罵巴爾多尼,形容「一生中從未有人這樣對他說話」,賴恩雷諾士要求他向碧琪麗芙莉道歉。文件指「當巴爾多尼拒絕為自己沒有做過的事情道歉,賴恩雷諾士變得更加憤怒。」

訴訟文件又講述在2024年7月,賴恩雷諾士曾在《死侍與狼人》電影的首映活動中走向巴爾多尼的經理人,勸說對方「放棄」巴爾多尼。