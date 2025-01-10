克里姆林宮拒絕為阿塞拜疆客機空難負責

俄羅斯週四（1月9日）拒絕承認俄羅斯軍隊意外擊落了阿塞拜疆航空的客機。



阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）早前說，去年12月25日在哈薩克阿克套市墜毀的阿塞拜疆航空客機，是在俄羅斯城市格羅茲尼上空遭地面炮火擊中的。

俄羅斯總統普京後來稱，格羅茲尼防空系統當時正在攻擊來犯的烏克蘭無人機，但沒有說是俄羅斯向客機開火。

阿利耶夫本周重申「罪」在俄羅斯，並指責俄羅斯「隱瞞」了客機墜毀的真正原因。

據法新社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫星期四說：「我們希望進行絕對客觀公正的調查，以確定這場災難的原因」。

「我們正在等待調查委員會的調查結果。」他補充說，俄羅斯「專家正全力配合」。

空難發生後，普京兩次致電阿利耶夫。

2025年1月6日，阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在巴庫會見阿塞拜疆航空公司J2-8243班機墜機事件中遇難的機組人員家屬和倖存的空乘人員時，發表講話。（Reuters）

克里姆林宮說，普京已就事件發生在俄羅斯領空道歉，但沒有說明普京願意承擔責任。

阿利耶夫對莫斯科處理空難的方式表示憤怒。

他在本周早些時候提出了猛烈的批評，要求俄方道歉，呼籲莫斯科懲罰那些炮擊客機的人。

阿塞拜疆說，墜毀的客機機身千瘡百孔，初步調查結果顯示它是被俄羅斯防空導彈意外擊中的。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

