王滬寧王毅分晤日本執政黨代表團　冀兩國執政黨加強交流對話

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，以及中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，1月14日在北京分別會見由日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團。



圖為2025年1月14日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，在北京分別會見由日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團。（央視新聞截圖）

王滬寧表示，2024年11月，習近平主席同石破茂首相在利馬會晤，一致同意按照中日四個政治文件確立的原則和方向，全面推進中日戰略互惠關係。兩國執政黨應圍繞推動落實兩國領導人共識深入交流，共同努力發展中日關係，促進本地區和世界繁榮發展。

日方表示，日中互為重要鄰邦，願根據兩國領導人重要共識，本著求大同、存小異的精神，通過執政黨交流機制，推進包括青年議員和地方領導人在內的各層級人員交流往來，減少分歧，促進合作。

王毅在會面時稱，當前中日關係面臨改善發展的重要契機。希望雙方用好執政黨交流機制平台，為中日關係發展發揮積極作用。日方重申，願同中方共同落實兩國領導人共識，加強執政黨對話，推動各領域務實合作取得具體成果。