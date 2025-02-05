FBI員工提告美國司法部　阻止FBI提交國會山騷亂調查人員名單

英國媒體報道，兩個聯邦調查局（Federal Bureau of Investigaton，FBI）員工組織向美國司法部（US Justice Department）提出訴訟，試圖制止FBI高層向司法部提交曾參與2021年1月6日國會山騷亂調查人員的名單。



路透社2月4日報道，兩宗針對司法部的訴訟都是在代理副司法部長Emil Bove訂下的下午3時期限前提出，司法部早前要求FBI高層交出曾參與國會山騷亂的每一位FBI員工名單。

聯邦調查局暫代局長Brian Driscoll告訴下屬，這份名單將包含他自己在內的數千名員工。

2024年12月3日，圖為一個美國司法部的標誌顯示在手機上，後面背景則是美國國旗。（Getty）

據一位知情人士和路透社看到的一封聯邦調查局內部電子郵件顯示，聯邦調查局高層同日向司法部提交了一份名單，但名單上並沒有每名員工的姓名。

據報道，聯邦調查局提供的名單上只標註了員工的「獨特員工識別碼」（unique employee identifier），以及「他們在參與調查時的職位、目前所屬的部門、在相關調查或起訴中所扮演的角色，以及參與相關調查或起訴的最後行動日期。」

2025年2月3日，特朗普（Donald Trump）政府對美國司法部啟動裁員計劃數日後，一名民眾走過華盛頓聯邦調查局（FBI）總部入口。（Reuters）

報道指，在第一宗集體訴訟中，一群匿名的聯邦調查局員工表示，司法部正試圖找出曾參與國會山騷亂調查的員工，並打算解僱或懲罰這些人。

根據訴訟文件，多達6,000名FBI員工曾參與調查國會山騷亂。