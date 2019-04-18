專家指東京奧運帆船賽區如遇海嘯　8分鐘後觀眾席死亡率將達100%

有日本專家指出，若2020年東京奧運會的帆船比賽場地附近發生地震海嘯，海嘯將於約90秒後抵達參賽選選手及工作人員所在場所，場內人員將無法全體安全避難。雖然奧運組織委員會反覆強調「能夠做到安全避難」，但專家指出「有必要讓觀眾知道存在風險」。

近日，有日本專家指出，若2020年東京奧運會的帆船比賽場地附近發生地震並引發海嘯的話，海嘯將於約90秒後抵達參賽選手及工作人員所在場所，觀眾席也將在約6~8分鐘後被浸濕。場內人員將無法全體安全避難。

專家的擔心源自神奈川縣的地震模擬實驗

帆船比賽場地位於日本神奈川縣藤澤市江之島上的湘南港，比賽時間為2020年7月26日至8月5日。雖然奧運組織委員會認為在該場地「能夠做到安全避難」，但專家指出「有必要讓觀眾知道存在風險」。

其實，專家的擔心源於一組地震模擬實驗數據。2015年，神奈川縣為製定避難計劃，委託了某民營企業進行模擬實驗。組委會認為發生概率較高，且可能引發海嘯淹沒場館的「大正型關東地震」，正是模擬實驗中設想的9大地震之一。大正型關東地震與1923年關東大地震相似，震級為8.2級。預計在發生地震7分鐘後，江之島將出現最大高度為6.4m的海嘯。據說，30年之內的發生概率僅為0~6%。

內閣府採用的海嘯難以避難區域認定標準為：（1）水深達到30cm時難以避難，並出現人員傷亡；（2）水深為1m時，死亡率達到100%。模擬數據根據這一標準，將湘南港大致劃分為A、B、C（如下圖）等多個區域，並勘測了地形和標高等，在圖中標出了地震後各區域的水深狀況。據曾參加過奧運會帆船比賽的選手透露，在出發及返程時，選手及工作人員均須停留在圖中的A區域。據統計數據，在發生地震後約90秒，A區域的水深將達到30厘米。約6分鐘後，海水可能浸入觀眾區域的防潮堤（圖中的B區域）。約8分鐘後，場館內大部分區域的水深將達到1m。

2020東京奧運帆船比賽場地生海嘯​​時的模擬圖。（日本通提供）

組委會負有告知外國觀眾海嘯風險的義務

熟悉海嘯避難相關知識的愛知縣立大學教授清水宣明指出：「發生海嘯時，即使選手穿著救生衣，也可能因漂流物而受傷，沒有穿救生衣的工作人員則極有可能溺水身亡。」

此前，組委會原計劃在比賽場地東側（圖中的C區域）設置可容納5,000人次的觀眾席。但為考慮到海嘯防災措施，組委會已將觀眾人數削減至3,300人。加上2,100名選手、300名媒體相關人員，比賽時場館內共有5,700人。奧運會公關負責人在採訪中反覆強調，「全體人員均可安全撤退。」據悉，為保證安全避難，組委會共設置5個臨時避難設施以及6處高台避難場所。但組委會目前尚未公開避難路線等相關細則，並對此表示「不予回答」。

東京工業大學教授丸山茂德，作為國際海嘯防災學會副代表極其了解地震及海嘯，他表示：「大正型關東地震的設想震源區域很廣。根據震源位置的不同，甚至有可能發生比神奈川縣模擬實驗更大的海嘯，這樣的話場館也就會更早被淹沒。浸水速度過快的話，全體人員可能無法安全避難，我認為，組委會應該另選一個海嘯風險較低的場所。另外，即使必須在湘南港舉行比賽，由於許多外國觀眾並不了解海嘯的可怕，組委會有義務告知他們'雖然發生地震海嘯的可能性不大，但要自己如果前來觀賽就要對自己的生命負責。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁