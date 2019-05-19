波音首認737 Max模擬器軟件有瑕疪　正進行修正及改善

5個月內相繼發生兩起空難，共造成346人喪生後，波音公司今天首度坦承，用來培訓飛行員的737 Max型飛機模擬器軟體存在瑕疪，必須進行修正。

波音聲明說，公司已對737 Max模擬器軟件進行修正，並向操作裝置者提供額外資訊，以確保模擬器經驗適用於不同的飛行狀況。

波音並未說明最早發現相關問題是在何時，以及當時是否通知主管機關。

這是波音首度承認737 Max軟件設計有瑕疪，外界一直將埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）空難主因歸咎於737 Max的MCAS反失速系統軟件。

波音表示，飛行模擬器軟體無法再產生類似3月埃航空難與2018年10月印尼獅航（Lion Air）墜毀時的特定飛航狀態。波音也說，正在與裝置製造廠商和主管單位密切合作，進行修正與改善。

737 Max主要客戶西南航空（Southwest Airlines）預計將在「今年稍後」收到第一個模擬器。西南航空的機隊中有34架是737 Max。

737 Max已遭全球禁飛，須等待美國與國際航管機構批准，才能重返天空。

圖為一排737 MAX停放在西雅圖的波音總公司機場。 （路透社）

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