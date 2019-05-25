【歐洲議會選舉】向左走？向右走！　民粹主義勢拓展版圖動搖歐盟

「這是一場建設者和拆毀者之間的選戰。」荷蘭自由派議員沙克（Marietje Schaake）如此形容。 歐盟面對政治分裂局面足足有超過十年。2008年金融危機率先響起警號，繼而有大量難民從非洲和中東湧入，掀起民粹浪潮。反猶太、反精英、反移民的聲音此起彼落，民族主義運動影響力愈來愈大，曾一度遭邊緣化的新法西斯政黨也再次浮現。 歐洲議會選舉後，極右勢力將擴大版圖，這點毋庸置疑，也將從內至外動搖歐盟。但選前，奧地利極右政黨爆出「通俄門」，不禁令人猜想俄羅斯在極右政黨背後的角色。而即使極右勢力坐大，外界也懷疑這些意識形態不一的政黨，能否攜手組成強大的聯盟。

歐洲議會選舉：要數歐洲最引人注目的極右勢力，自然是意大利聯盟黨（League）的領袖薩爾維尼（Matteo Salvini，左）和法國國民聯盟（National Rally）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen，右）。（美聯社）

「我們將首次在歐盟層面見到有一定數量的民粹代議士。」歐亞集團（Eurasia Group）歐洲董事總經理拉赫曼（Mujtaba Rahman）如此形容。他表示，至少有機會出現來自民粹主義者的叛亂，從內裏接管或癱瘓制度，對歐洲行動力有一定影響。

要數歐洲最引人注目的極右勢力，自然是意大利聯盟黨（League）的領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）和法國國民聯盟（National Rally）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）。雖然有民粹聲音主張瓦解歐盟，但民調顯示大部分選民也支持改革多於摧毀歐盟，極右政黨也因此軟化立場，提到要從內至外改變歐盟。他們將移民、恐怖主義等問題歸咎於歐盟，並要求下放更多權力予國家政府。

歐洲議會選舉：奧地利爆「通俄門」報，有民眾上街示威，高舉「政府腐敗」的標語。（美聯社）

奧地利爆「通俄門」 俄羅斯滲透歐洲？

選前突然爆出奧地利自由黨（FPOe）「通俄門」，令俄羅斯不其然成為選舉其中一個焦點。但事實是，俄羅斯的「身影」在歐洲極右派中一直都存在。薩爾維尼多次公開讚揚俄羅斯總統普京，又曾在歐洲議會會議上穿上印有普京圖像的T恤。而馬林勒龐也是親俄派，所屬政黨曾接收俄羅斯國家銀行批出的貸款。

多年來，普京與歐洲極端主義政黨建立關係，助長歐洲政治分裂，不少民粹政黨也呼籲走近俄羅斯。莫斯科當然也關心歐洲議會選舉的結果，有關「俄羅斯干預選舉」的報道泛起。歐盟調查員、學者等紛紛指，與俄羅斯有關的網站和社交媒體帳戶發放假消息，打擊主流政黨。

歐洲改革中心（Center for European Reform）高級研究員Agata Gostyńska-Jakubowska指，部分人質疑民粹政黨與俄羅斯的關連，而來得合時的奧地利「通俄門」，也成為這些人的彈藥。

歐洲議會選舉：選舉前夕，德國科隆（Cologne）有支持歐盟的民眾上街遊行，高呼「向仇恨說不，向改變說好」。（路透社）

意識形態不一 極右派難團結

各個民粹政黨有力贏得可觀數量的議席，但有分析員質疑，礙於自我和意識形態不一，他們能否攜手組成強大的聯盟。

薩爾維尼和馬林勒龐等多名極右領袖上周六（18日）在米蘭（Milan）舉行集會。薩爾維尼表示，在場沒有極端主義者，那些在過去廿年管治歐洲的才是極端主義者。馬林勒龐也形容，這是歷史時刻，並呼籲向淹沒國家的移民潮說「不」。

薩爾維尼一直希望將自己塑造成天生的領袖，最近亦宣布組成民粹、極右、反移民、疑歐的聯盟「Toward a Europe of Common Sense」，想要團結各政黨。而諷刺的是，集會當日除馬林勒龐外，其他人說的都是英語，卻惹來在場支持者大叫，「說夠英語了！我們想要意大利語！」

歐洲議會選舉：馬克龍的政黨共和國前進（La République En Marche!）在歐洲議會選舉出師不利，領軍人物盧瓦索（Nathalie Loiseau）被揭大學時代曾加入極右學生組織。（美聯社）

馬克龍出師不利 難逆轉極右勢力？

兩年前，馬林勒龐在法國大選惜敗於馬克龍（Emmanuel Macron）。現在的她，視歐洲議會選舉為一次「復仇戰」：「一切都已改變，先前我們對歐洲前景提出自己的主張……我們沒有任何盟友，不過短短數月內，一連串政治勢力以令人驚訝方式崛起。」

隨德國總理默克爾未來將淡出政壇，馬克龍可謂有力成為歐盟頭號「話事人」。他的政黨共和國前進（La République En Marche!）卻在歐洲議會選舉出師不利，領軍人物盧瓦索（Nathalie Loiseau）被揭大學時代曾加入極右學生組織，由「昨天的我打倒今天的我」。其他圍繞盧瓦索的爭議亦不絕，對馬克龍陣營而言，勝利似乎已拱手讓人。

民調結果顯示，民粹政黨最多有機會贏得180席，足以阻礙議會運作。沙克形容，真正的問題是分裂和中心所發生的事，並指民粹主義者不會凡事都同意，但可以製造麻煩。他們不僅有能力通過或否決法律，甚至有權阻擋貿易協議、通過預算案，並有份決定下任歐盟領導人。

極右勢力抬頭不是新鮮事，但未來的歐洲議會或會是近年「最右」的一屆。不過亦有研究指，歐洲的選民並未有兩極化，而是舉棋不定。很多人受民粹政黨吸引，也有人對他們以至民族主義情緒感到恐懼。

（綜合報道）