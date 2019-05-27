【一分鐘看世界】特朗普訪日、英黨魁角逐戰、北海道熱死人

早晨，今天是5月27日，星期一。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普訪日
美國總統特朗普展開日本訪問行程，周日（26日）早上與日本首相安倍晉三在千葉縣茂原市打高爾夫球，安倍特別提到，希望把日美同盟打造為更加不動搖的關係。特朗普之後觀賞相撲比賽，並親自向勝出選手頒發「美國總統盃」，然後與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），以及安倍晉三及夫人昭惠在東京一家餐廳享用晚宴。由於日美部長級談判未達共識，雙方暫不會簽署貿易協議。有報道指，特朗普透露會待日本7月選舉後，才推動美日貿易協議……（按此閱讀更多）
特朗普訪日：特朗普向勝出的相撲手朝乃山英樹頒發高達1.4米的「美國總統盃」。（美聯社）
英黨魁角逐戰
英國首相文翠珊（Theresa May）上周五（24日）宣布6月7日辭任黨主席及首相一職後，其所屬保守黨料7月底選出新黨魁。迄今已有合計8人宣布競選，最新一位加入戰團的是環境大臣高文浩（Michael Gove）。財相夏文達（Philip Hammond）警告，堅持帶領英國「無協議脫歐」的首相將難以保住相位……（按此閱讀更多）
英國保守黨料7月底選出新黨魁，迄今已有合計8人宣布競選，最新一位加入戰團的是環境大臣高文浩（Michael Gove）。（路透社）
封殺華為
美國科技網站上周五（24日）報道指，繼Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）和SD協會（SD Association）配合華府禁令後，藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）可能會跟隨做法。《人民日報》周日（26日）發表文章，批評美國封殺華為。美國總統特朗普對華為出手的一招一式，離不開周圍的「精日」幕僚們曾經對付日本的經驗。當然，此「精日」非彼「精日」，他們是「精通」日本事務的專家……（按此閱讀更多）
歐洲議會選舉
歐洲議會選舉投票周日（26日）來到最後一天。初步票站調查結果顯示，德國社民黨受重挫，綠黨崛起。法國極右國民聯盟（Rassemblement National）壓過馬克龍所屬政黨居首。傳統的親歐盟政黨或進一步受挫，可能有利民族主義政黨闖進議會，情況或阻礙多國在經濟和外交政策上的集體行動……（按此閱讀更多）
秘魯地震
秘魯周日（26日）發生黎克特制8級地震，迄今1人因被落石擊中身亡、另至少11人受傷。當地有50多間房屋受損，包括5間學校、兩間宗教場所、4間健康中心，另有2間健康中心倒塌……（按此閱讀更多）
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