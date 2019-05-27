【一分鐘看世界】特朗普訪日、英黨魁角逐戰、北海道熱死人

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早晨，今天是5月27日，星期一。

多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

特朗普訪日

美國總統特朗普展開日本訪問行程，周日（26日）早上與日本首相安倍晉三在千葉縣茂原市打高爾夫球，安倍特別提到，希望把日美同盟打造為更加不動搖的關係。特朗普之後觀賞相撲比賽，並親自向勝出選手頒發「美國總統盃」，然後與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），以及安倍晉三及夫人昭惠在東京一家餐廳享用晚宴由於日美部長級談判未達共識，雙方暫不會簽署貿易協議。有報道指，特朗普透露會待日本7月選舉後，才推動美日貿易協議……（按此閱讀更多

特朗普訪日：特朗普向勝出的相撲手朝乃山英樹頒發高達1.4米的「美國總統盃」。（美聯社）

英黨魁角逐戰

英國首相文翠珊（Theresa May）上周五（24日）宣布6月7日辭任黨主席及首相一職後，其所屬保守黨料7月底選出新黨魁。迄今已有合計8人宣布競選，最新一位加入戰團的是環境大臣高文浩（Michael Gove）。財相夏文達（Philip Hammond）警告，堅持帶領英國「無協議脫歐」的首相將難以保住相位……（按此閱讀更多

英國保守黨料7月底選出新黨魁，迄今已有合計8人宣布競選，最新一位加入戰團的是環境大臣高文浩（Michael Gove）。（路透社）

封殺華為

美國科技網站上周五（24日）報道指，繼Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）和SD協會（SD Association）配合華府禁令後，藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）可能會跟隨做法。《人民日報》周日（26日）發表文章，批評美國封殺華為。美國總統特朗普對華為出手的一招一式，離不開周圍的「精日」幕僚們曾經對付日本的經驗。當然，此「精日」非彼「精日」，他們是「精通」日本事務的專家……（按此閱讀更多

歐洲議會選舉

歐洲議會選舉投票周日（26日）來到最後一天。初步票站調查結果顯示，德國社民黨受重挫，綠黨崛起。法國極右國民聯盟（Rassemblement National）壓過馬克龍所屬政黨居首。傳統的親歐盟政黨或進一步受挫，可能有利民族主義政黨闖進議會，情況或阻礙多國在經濟和外交政策上的集體行動……（按此閱讀更多

秘魯地震

秘魯周日（26日）發生黎克特制8級地震，迄今1人因被落石擊中身亡、另至少11人受傷。當地有50多間房屋受損，包括5間學校、兩間宗教場所、4間健康中心，另有2間健康中心倒塌……（按此閱讀更多

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