以色列總理內塔尼亞胡捲涉貪官非　他否認指控兼拒下台

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）捲入貪污醜聞，當地總檢察長11月21日宣布正式起訴對方。內塔尼亞胡形容官司是企圖政變，並強調自己不會辭職下台。

內塔尼亞胡成為首位被起訴的在任以色列總理，他否認涉貪指控，稱自己是遭到政治迫害。（Reuters）

總檢察長曼德爾卜利特（Avichai Mandelblit）21日表示，內塔尼亞胡涉嫌收受利益，因此被控賄賂、違反信託和欺詐罪。曼德爾卜利特強調，沒有人可以凌駕以色列法律，形容自己懷著沉重心情作出決定。

內塔尼亞胡其後發表電視講話，批評司法當局不是尋找真相，而是對自己緊追不捨，呼籲全國調查這些官員。他又形容控罪猶如「企圖政變」，揚言自己不會亦沒有法律規定下台。

以色列總檢察長11月21日宣布正式起訴內塔尼亞胡後，大批內塔尼亞胡的支持者到他的住所外聲援。（Reuters）

根據以色列法律，內塔尼亞胡現時未被定罪，因此仍屬清白，意味他可以繼續擔任總理。而有關官司可能排期數月才於地區法院審理，假如被判罪成，他仍可以在用盡所有可行上訴方式前保住地位，估計整個法律程序長達數年。

即使如此，當地民眾或會質疑內塔尼亞胡能否在處理官司期間同時兼顧國家事務，有非政府組織或聯署入稟最高法院，強迫內塔尼亞胡辭職。不過他在國會內的盟友亦可能通過法律，豁免在任總理不被起訴，甚至推翻最高法院的相關判決。

這宗官司亦正值當地再次組閣失敗，導致以色列可能在一年內第三度舉行大選，因此為中東局勢增添更多不明朗因素。