【新冠肺炎】新加坡總統＋高官減薪1個月　醫護獲發「特別獎金」

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新加坡努力防堵2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，觀光、酒店業受到嚴重影響，新加坡副總理兼財政部長王瑞傑今天（28日）表示，總統、所有內閣官員和政務官將減薪1個月，與民眾共體時艱。

新加坡政府將發放1個月的特別獎金給對抗疫情的第一線公務員（編按：金額相當於1個月薪金）。王瑞傑在國會總結新會計年度政府財政政策辯論時做上述宣布。（編按：新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）亦已承諾自願減薪1個月。）

可獲得特別獎金的公務員包括衞生部及重組醫院（restructured hospitals）的許多醫療人員，還有其他在前線對抗疫情的相關各單位公務員。

除了閣員和政務官減薪1個月，其他高階公務員將減薪半個月。另外，國會議員津貼為凍結1個月。（編按：新加坡一些公共服務部門的高級官員也會減薪半個月。）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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