【新冠肺炎・韓國】新天地教主李萬熙被指「故意過失殺人」

韓國2019冠狀病毒病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)確診病例截至3月1日早上有3000多個,其中多逾2000個 都與大邱新天地教會有關。教主李萬熙(Lee Man-hee)2月29日已接受檢測,正在等待結果出爐。首爾市長朴元淳要求檢方拘捕他。

韓國政府官員於2月27日關閉大邱市新天地教會會址。(AP)

新天地教會(Shincheonji)全名是「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」(Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony)。韓國水原地方法院正調查李萬熙在病毒快速在韓傳播一事所扮演的角色。

韓國政府3月1日公布截至今晨3526確診個案中,2113人是新天地教會教徒。大邱市逾2500個案中,有73%能追溯至教會。

中央防疫對策本部副本部長權埈郁在記者會上首度確認,有些教徒1月曾往中國武漢市。他說暫時未清楚有多少教徒去過,以及那些行程在疫情爆發所扮演的角色。

「新天地教」在大邱的教會成為「播毒」源頭,令教會飽受批評,圖為創辦人李萬熙過去向信徒講話(YouTube@ 신천지예수교증거장막성전影片截圖)

首爾市長促逮教主

首爾市長朴元淳3月1日促李萬熙就疫情負起責任,要求他與政府全面合作以阻止病毒擴散。

朴元淳亦要求檢察長尹碩律盡快下令逮捕李萬熙,指那位現年88歲的教主涉嫌散播病毒,檢方必須為此拘捕他,如李萬熙及教會不行動,政府亦會以故意過失殺人罪對他進行刑事調查。

新天地教最初拒絕向政府交出21萬名教徒名單,後來才在壓力下才妥協,然而有指名單不完整且不準確。2月27日入稟控告李萬熙阻礙政府抗疫的一批「新天地教」前教徒稱,李萬熙是教會呈交錯誤資訊的「幕後黑手」。

韓國法例列明,在傳染病引發危機時不遵守政府規定者,最高刑罰為入獄2年。