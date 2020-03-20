【新冠肺炎】蘋果iPhone 11設限購令　中港台每款型號最多買兩部

繼新款iPad Pro、Macbook Air限購後，蘋果再度對iPhone系列下達限購令，消費者上官網訂購手機包含香港、台灣、中國內地及美國等皆限制僅購買兩台，這也突顯新冠肺炎疫情延燒，造成蘋果代工廠產能緊俏。

在蘋果的香港官方網站，購買頁面出現每位顧客限購的字句（蘋果香港官網）

據調查，大中華地區包含香港、台灣及中國蘋果官網皆更新購買政策，包含iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max皆限制消費者僅能購買兩隻手機，而舊款的iPhone 8、iPhone XR系列也被列入限購行列。就連iPhone大本營美國，也出現限購情況。

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外電報道，即日起美國蘋果線上商店每位顧客限購買兩支iPhone。如消費者要購買兩支以上iPhone，必須是購買不同型號，比如在同張訂單選購兩款iPhone 11或兩款iPhone 11 Pro。

目前尚不清楚蘋果iPhone限購令是否擴及全球蘋果官網。不過，早在2月蘋果已經發出聲明示警，因為新冠肺炎疫情影響，導致各地復工速度緩慢讓產能下降，因此，供應商可能出現緊縮。

從過往歷史來看，iPhone銷售不乏有缺貨的情況，往往出現在下半年新機上市前三個月，近年隨著蘋果加強新品開賣期間備貨量，很少出現缺貨或限購情況，頂多就是特定機型供應數量較少。

本周揭曉的蘋果新品iPad Pro、Macbook Air也被限制採購量，蘋果官方線上商店顯示，最新的iPad Pro每人限購兩台，至於Macbook Air則限購五台。

從Mac、iPad到iPhone缺貨，突顯台灣代工廠經歷新冠肺炎打擊，中國內地廠區不但遲至2月10日才復工，加上後續缺人、缺料、交通運輸不順等情況下，產能尚未回到正常水平，目前代工廠目標希望在3月底回復正常季節性的人力。以iPhone最大代工夥伴鴻海來說，先前法說會透露內地廠區人力復工比例目前已超過季節需求50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節正常產能。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】