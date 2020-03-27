牛津新研究稱英國或已有一半人口感染新型冠狀病毒

英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）早前在接受媒體採訪時曾表示，「（感染人口達到）60% 是獲得（新冠肺炎）『群體免疫』 所需的數字」。3月24日消息，牛津大學（University of Oxford） 研究人員的模型顯示，新型冠狀病毒可能已感染英國半數人口，遠超科學家先前的估計。

領導這項研究的理論流行病學教授蘇內特拉古普塔（Sunetra Gupta）表示，如果這個結果得到證實，就意味着新冠病毒感染者中，只有不到千分之一的人病情嚴重到需要醫院治療。絕大多數感染者的症狀都非常輕微，或根本沒有。

古普塔表示：「我們需要立即開始大規模的血清學調查，即抗體檢測，以評估我們目前在這場流行病中所處的階段。」

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根據牛津大學傳染病進化生態學小組（Evolutionary Ecology of Infectious Disease group）的模型顯示，新型冠狀病毒肺炎（Covid-19，即2019冠狀病毒病）抵達英國的時間不晚於1月中旬。同許多新出現的傳染病一樣，在悄然蔓延了一個多月後，新冠病毒在英國的首次傳播才在2月底被正式記錄。

牛津大學此項研究基於新冠肺炎的「易感者-感病者-移出者模型」（SIR模型），數據來源是英國和意大利報告的病例與死亡數。研究人員就該病毒的行為做出了他們認為最可能的假設。

模型預測結果顯示，在缺乏干預措施的情況下，兩國的疫情從發生到結束會持續大約2-3個月，而在第一宗死亡病例報告之前，兩國的疫情已經持續了至少1個月的時間。截至3月19日，英國可能已經有36%-68%的民眾感染新冠病毒；而意大利到3月6日可能有60%-80%的民眾感染新冠病毒。

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英國政府首席科學顧問瓦倫斯早前在接受媒體採訪時曾表示，「（感染人口達到）60% 是獲得（新冠肺炎）『群體免疫』 所需的數字」。這一模型使「群體免疫」概念重新成為關注的焦點。

群體免疫（herd immunity、group immunity），也叫牛群免疫，最早指牲畜群體對傳染的抵抗力。群體免疫水平高，表示群體中對傳染具有抵抗力的動物百分比高。因為，疾病發生流行的可能性不僅取決於動物群體中有抵抗力的個體數，而且與動物群體中個體間接觸的頻率有關。如果群體中有70%-80%的動物有抵抗力，就不會發生大規模的爆發流行。同樣的道理也可以套在人群身上，只不過英國是寄希望於年輕人的自然免疫力。

早前在本月3日，英國曾公佈一份長達27頁的行動計劃來應對新冠病毒，該計劃將分四個階段實施，包括遏制病毒、延遲傳播、研究治愈方法和減輕病毒的影響。3月12日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國的疫情已經進入第二階段，從第一階段的「遏制」轉向第二階段的「延緩」。核心策略是讓大部分輕症患者自癒，老人進行自覺隔離，從而通過時間產生「群體免疫」，以阻止新冠病毒的疫情流行。此言一出，世界嘩然。

英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Sir Patrick Vallance）認為，新冠病毒很可能會變成「季節流感般的存在」，即每年都會出現。如果絕大多數人感染這種病毒後能夠建立群體免疫力，那麼更多的人就會因此而受益，這樣就能夠達到「減少傳播，同時保護那些脆弱的群體」的效果。

在英國政府的科學顧問們表示群體免疫策略將使NHS（National Health Service，即英國國家醫療服務體系）被危重病人壓垮之後，英國政府放棄了這一允許感染受控蔓延的非正式策略。

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但牛津大學的研究結果將意味着，兩個多月來，通過新冠肺炎在英國的默默傳播，該國已經獲得了顯著的群體免疫力。倘若檢測證實了上述結果，那麼目前的管制措施解除的時間可能大大早於大臣們所暗示的時間。儘管對於人類能夠獲得對新冠病毒多強和多久的免疫應答，一些專家存有疑問，但古普塔表示，新出現的證據使她相信，人類將形成對抗新冠肺炎的群體免疫力。

古普塔在接受英媒採訪時表示，為提供必要證據，牛津的研究團隊正與劍橋大學（Universities of Cambridge）和肯特大學（Universities of Kent）的同仁合作，使用專業的「提供可靠免疫力讀數的中和抗體檢測」，盡快開始對人群整體進行抗體檢測。他們希望本週晚些時候開始檢測，並在幾天內獲得初步結果。古普塔同時對帝國理工學院的研究結果表示出異議，「我很吃驚帝國理工的模型得到了如此毫無保留的接受」。後者對英國政府的政策產生了極大的影響。

根據倫敦帝國理工學院新冠疾病響應研究團隊於3 月16日發布的第9份報告指出，英國政府此前採取的讓足夠多人口獲得免疫力，即獲得所謂的「群體免疫」的策略，將「可能導致數十萬人死亡，衛生系統（尤其是重症監護病房）將不堪重負」。帝國理工學院傳染病流行病學主席阿茲拉加尼（Azra Ghani）教授在周一晚上的新聞發布會上告訴記者：「我們希望建立群體免疫，但我們現在意識到群體免疫不可能應對這種情況。」

截至3月26日早上7點，英國確診感染新冠病毒的人數仍在大幅增加，達到9529例，死亡病例為465例。最新消息稱英國王儲查理斯王子已經確診，但症狀輕微，正與夫人在家隔離。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】