約翰遜病癒重返首相府開工：英國抗疫取得進展　開始扭轉局勢

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日患上新冠肺炎，經過1個月的隔離與治療，4月27日重返唐寧街10號首相府「開工」。他在首相府門外發表講話，稱英國在抗疫上取得進展，國家開始與「看不見的劫匪」搏鬥，「我們開始扭轉局勢」。

他在這個沒有事件說明會舉行的記者會中指出，政府未來數天將會勾勒出英國解除封鎖的計劃。但他亦警告將要作出艱難的判斷。他說：「我們不能就這樣說出、即使做出這樣的改變（解封），實行時會有多快及多慢。政府在未來數天會就此說得更多。」

約翰遜表示，英國正處於「風險最大的時刻」（at the moment of maximum risk），他呼籲人們不要對封鎖措施失去耐性，因為這樣不僅有新一波死亡與疫情的風險，還可能發生經濟災難。他說，這也可能意味着，英國又要「煞掣」，再來一次全國「封城」。

他說他知道「封城」措施帶來的困難與壓力有多大，但呼籲人們繼續以進行至今的方式生活。他說：「我拒絕拋棄所有英國人的努力與犧牲」，以及冒着出現第二個疫情高峰的風險。

他指出有真的跡象顯示，英國已過了疫情高峰，包括入院人數減少以及身在深切治療部的病人亦減少。

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約翰遜3月27日公布確診感染新型冠狀病毒後，並表示在家隔離。不過，居家隔離一周後仍有發燒，他病情似乎加重，在當地時間4月5日被送院醫治。

英國唐寧街首相府指他在確診10天之後，持續出現症狀。他接醫生建議在當地時間4月5日到醫院接受新型冠狀病毒測試，強調測試屬預防性質。

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首相府雖然如此說明，約翰遜卻在4月6日轉送深切治療部（ICU）留醫，令外界甚為擔心。期間更有媒體報道指他曾接上呼吸機，不過英國首相府及內閣辦公室部長高文浩（Michael Gove）予以否認。4月8日，繼有英國媒體報道約翰遜體溫有所回落後，首相府發言人表示，首相情況穩定，精神良好。

他病情之後持續好轉，英國政府4月9日公布他已轉往普通病房休養。離開深切治療部後，他在4月11日發聲明稱非常感議醫護人員照顧，形容是欠了他們一條命。他在4月12日出院，同日於社交網站上載影片，對照料他的醫護人員表示感謝。

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