特朗普：知道金正恩情況　希望對方安好

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朝鮮最高領導人金正恩的健康狀況仍然成謎。美國總統特朗普（Donald Trump）4月27日出席白宮記者會時再次回應表示，很清楚金正恩的情況，希望對方安好，並指外界在不久將來將會知道。

金正恩：金正恩是朝鮮現任、第三代最高領導人。朝中社2019年11月15日發布其相片，圖中的他正出席在元山葛麻機場舉行的「朝鮮人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽•2019」活動。（Reuters）

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特朗普出席記者會時被問到是否掌握金正恩健康狀況的最新消息。特朗普說：「金正恩嗎？我無法詳細告訴你。是的，我很清楚他現在狀況如何。但我現在不能談。」

特朗普補充說：「我祝福他安好。我和金正恩的關係很好。如果我不是總統的話，你們現在（恐怕）就得上戰場了，和朝鮮的戰場。這就是我能告訴你的。他也預想得到。」

特朗普再次祝福金正恩：「我希望他好。相對而言，我清楚他現在的狀況。讓我們拭目以待。你可能將會在不久將來得知消息。」

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金正恩罕有缺席太陽節活動後傳出接受心血管手術病危的消息。韓國和中國消息人士均認為報道不準確，青瓦台也指朝鮮未有異常動作。日本傳媒報道，金正恩有機會是為了避開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而離開平壤特朗普也曾稱報道失實

朝鮮官方未有正面回應，但有公布金正恩的最新動向包括向南非總統西里爾致賀電。傳媒報道，金正恩的專用列車現身元山專家認為金正恩仍然在世消息也掀起有關金正恩繼承人的討論

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