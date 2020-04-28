特朗普：知道金正恩情況　希望對方安好

朝鮮最高領導人金正恩的健康狀況仍然成謎。美國總統特朗普（Donald Trump）4月27日出席白宮記者會時再次回應表示，很清楚金正恩的情況，希望對方安好，並指外界在不久將來將會知道。

金正恩：金正恩是朝鮮現任、第三代最高領導人。朝中社2019年11月15日發布其相片，圖中的他正出席在元山葛麻機場舉行的「朝鮮人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽•2019」活動。（Reuters）

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特朗普出席記者會時被問到是否掌握金正恩健康狀況的最新消息。特朗普說：「金正恩嗎？我無法詳細告訴你。是的，我很清楚他現在狀況如何。但我現在不能談。」

特朗普補充說：「我祝福他安好。我和金正恩的關係很好。如果我不是總統的話，你們現在（恐怕）就得上戰場了，和朝鮮的戰場。這就是我能告訴你的。他也預想得到。」

特朗普再次祝福金正恩：「我希望他好。相對而言，我清楚他現在的狀況。讓我們拭目以待。你可能將會在不久將來得知消息。」

疑5年體重暴增40公斤 24張金正恩「發福」前對比後圖（點圖放大瀏覽）：

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金正恩罕有缺席太陽節活動後，傳出接受心血管手術病危的消息。韓國和中國消息人士均認為報道不準確，青瓦台也指朝鮮未有異常動作。日本傳媒報道，金正恩有機會是為了避開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而離開平壤。特朗普也曾稱報道失實。

朝鮮官方未有正面回應，但有公布金正恩的最新動向，包括向南非總統西里爾致賀電。傳媒報道，金正恩的專用列車現身元山，專家認為金正恩仍然在世。消息也掀起有關金正恩繼承人的討論。