【新冠肺炎】白宮：彭斯決定和特朗普保持距離

美國副總統彭斯（Mike Pence）因助理患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，動向備受媒體關注，有沒有戴口罩和與總統特朗普（Donald Trump）接觸均成焦點。

美國有線新聞網絡（CNN）片段顯示，彭斯5月12日到白宮上班，剛進大門的他戴上了口罩。美國廣播公司（ABC）則報道，彭斯5月11日已搬到白宮西冀對面的一幢老行政大樓裏辦公，看來是為了與特朗普保持距離。

美國白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）5月12日舉行例行記者會。記者問她：「昨天特朗普暗示，可能會通過電話和彭斯保持溝通，方便彼此保持一定的距離。你能吿訴我們，兩人目前是不是還在親自會面？我知道彭斯一直都在白宮工作。他有沒有決定和特朗普拉開距離一段時間？」

麥克納尼回答說：「彭斯已經做出決定，和特朗普保持距離數天。我只能說這是彭斯個人的選擇。至於將持續多少天，決定權仍然是彭斯自己。」

英國《每日郵報》12日引述一名特朗普政府的高級官員透露，在與白宮醫療單位協商後，特朗普與彭斯決定保持距離。

一旦特朗普與彭斯雙雙染疫，依照美國憲法，眾議院議長、民主黨籍的佩洛西（Nancy Pelosi）將接管白宮事務。

特朗普5月12日在Twitter對一條點名佩洛西是第三順位掌權人的帖文回應說：「我們必須要非常小心，瘋狂的南希（Nancy）簡直就是場災難。」