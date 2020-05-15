【新冠肺炎】人人平等只是奢望？　疫苗競賽背後的民族主義

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發初期，有人重提2011年上映的美國電影《世紀戰疫》（Contagion），內容以嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）疫情為藍本。到了故事後期，科學家終於研發出有效的疫苗。不過最終誰能夠優先接種，便是另一個問題。 回到現實，情況也是一樣。疫苗是終結這場世紀疫症的關鍵。雖然沒有人保證能夠成功順利得出疫苗，但為了搶先回歸日常、重啟經濟，世界大國的科學家馬不停蹄鑽研疫苗的開發，同時再掀起「疫苗民族主義」（vaccine nationalism）。

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「美國政府有權作出最大宗的預購，因為華府對於風險作出投資。」法國製藥巨頭賽諾菲（Sanofi）行政總裁赫德森（Paul Hudson）接受彭博社訪問時聲稱，如果成功研發疫苗，美國或能夠優先使用。言論隨即引起法國政府和左右政客批評。

賽諾菲集團事後已經改口，承諾平等供應，但不代表問題從此消失，因為類似的劇情不時重演。2009年爆發豬流感疫情，澳洲政府要求疫苗製造商優先供應國內需求，全國完成接種方可出口疫苗。貧窮國家只能排在隊末等候。

到了今日，藥物、口罩甚至糧食也成為重要的「國防武器」，誰也不願放手，也不願於主宰生死的關鍵作出讓步。瑞士聖加侖大學（University of St. Gallen）的全球貿易預警項目指出，最少69個國家已經禁止或限制出口防護設備、醫療儀器或藥物。

圖為4月24日，位於法國巴黎的製藥巨頭賽諾菲集團總部。行政總裁赫德森聲稱，如果成功研發疫苗，美國或能夠優先使用。言論隨即引起法國政府和左右政客批評。（路透社）

疫苗初問世 勢供不應求

根據世界衛生組織（World Health Organization），全球有約50款疫苗處於開發初期階段。即使距離問世還有一段路程，各國政府已經整裝待發，準備大手搶購。比利時公司Univercells的兩款疫苗雖然未完成臨床測試，但已經計劃9月開始生製，期望最終增產達到一年2億劑。

公司共同創辦人卡斯蒂略（José Castillo）透露，有國家已經搶先預購最初產量的一半。這意味部份國家很可能未能取得足夠的疫苗。雖然研發疫苗技術大幅進步，但牽涉的實驗室技術不是用來快速產生數十億劑的疫苗。卡斯蒂略指，樽頸位在於生產疫苗，以及大量生產。

根據專家和業界所指，距離疫苗面世到全球接種疫苗，需時最少1年。不過沒有人有權決定如何分配疫苗。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）和梅琳達蓋茨（Melinda Gates）等領袖曾表態支持世衛的倡議，確保任何治療和疫苗將於全球平等供應，但中國、美國、俄羅斯和印度等大國未有參與其中。

全球疫苗免疫聯盟（Gavi）是協助疫苗公平分配的主要組織。不過部份人對「大台」主導的全球合作前景感到悲觀。英國衛生部免疫部門前主管索爾茲伯里（David Salisbury）說：「你能夠想像世衛向特朗普（Donald Trump）說他只可以獲取所想疫苗數量的十分一嗎？他一定會看看誰能做出美國所需的疫苗數量，他不會讓疫苗出口。這樣的事情將會發生。」要避免限制出口導致「有疫苗無得用」的情況發生，專家認為各國政府必須開始探討人道和平等的方案。